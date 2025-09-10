Chỉ trong nửa năm: “Tay to” bất động sản Ecopark, Vingroup, T&T… đổ dồn về các xã ngoại thành, chỗ rục rịch dự án 1.000 ha, nơi lên kế hoạch 2 khu đô thị sinh thái

T&T “rục rịch” triển khai tại xã Phúc Thọ

Ảnh minh họa.

Vừa qua, lãnh đạo xã Phúc Thọ (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn về công tác khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai dự án Khu đô thị dịch vụ Phúc Thọ và dự án Khu đô thị sinh thái Phúc Hòa.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn đã báo cáo sơ bộ về mục tiêu, quy mô, định hướng quy hoạch. Cùng với đó là các phương án kiến trúc – hạ tầng kỹ thuật, tác động dự kiến về kinh tế, xã hội, môi trường của hai dự án.

Các nội dung được xây dựng trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển chung gắn với mục tiêu nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo xã Phúc Thọ đề nghị đơn vị tập trung làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến tính khả thi của dự án, phương án giải phóng mặt bằng, việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Được biết, xã Phúc Thọ được thành lập từ ngày 1/7, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 6 xã, thị trấn, gồm: Tích Lộc, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Hòa, Phụng Thượng, Long Thượng và thị trấn Phúc Thọ. Xã có diện tích gần 40 km2, dân số trên 75.000 người, trụ sở đặt tại trụ sở UBND huyện Phúc Thọ cũ. Xã Phúc Thọ có vị trí cách trung tâm Thủ đô khoảng 30 km. Với lợi thế tiếp giáp quốc lộ 32 cùng nhiều tuyến liên kết vùng và khu đô thị vệ tinh, xã Phúc Thọ có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch và dịch vụ chất lượng cao gắn với đô thị hóa văn minh.

Vingroup, Ecopark đổ bộ xã Tam Hưng

Việc T&T của Bầu Hiển đề xuất xây 2 khu đô thị sinh thái tại xã Phúc Thọ, nơi cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, không phải là trường hợp hiếm hoi. Nhiều xã ngoại thành khác cũng dần trở thành “điểm nóng” trong mắt các ông lớn địa ốc, điển hình như Tam Hưng – nằm cách trung tâm khoảng 20 km.

Cụ thể, ngày 30/7/2025, lãnh đạo xã Tam Hưng và đại diện Tập đoàn Ecopark đã có buổi làm việc quan trọng nhằm định hướng chiến lược hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã nhấn mạnh tiềm năng của Tam Hưng sau sáp nhập, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với những nhà đầu tư tầm cỡ như Ecopark để hiện thực hóa định hướng xây dựng đô thị sinh thái xanh, phát triển bền vững.

Phía Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá cao tầm nhìn và sự cầu thị của lãnh đạo xã Tam Hưng, đồng thời khẳng định địa phương hội tụ đầy đủ điều kiện để đề xuất triển khai các dự án đầu tư lớn. Ecopark cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc nghiên cứu, phát triển các mô hình đô thị xanh – hạnh phúc, mang lại giá trị dài hạn cho cộng đồng.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục làm việc sâu hơn, đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Hà Nội và địa phương.

Trước đó, ngày 28/7, xã Tam Hưng cũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup và các đơn vị tư vấn để nghe báo cáo, trao đổi và thống nhất phương án nghiên cứu lập quy hoạch phân khu phát triển khu đô thị mới trên địa bàn.

Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch Vinhomes đánh giá cao tiềm năng khu vực Tam Hưng, Bình Minh, Thanh Oai, cam kết phối hợp sâu sát với địa phương, xây dựng ý tưởng quy hoạch bám sát thực tiễn, góp phần hình thành một khu đô thị hiện đại, xanh – sạch – thông minh.

Được biết, vào đầu tháng 4/2025, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề xuất thực hiện dự án khu đô thị mới tại thị trấn Kim Bài và các xã Thanh Văn, Cao Viên, Kim An, Tam Hưng, Thanh Cao (huyện Thanh Oai cũ). Dự kiến, quy mô diện tích khoảng 1.470 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 75.000 tỷ đồng.