Chỉ 2 ngày nữa: Dự án có siêu tháp tài chính 108 tầng cao nhất Việt Nam sẽ được khởi công, vượt Landmark 81 gần 200m, vượt Bitexco hơn 370m, thiết lập kỷ lục mới chưa từng có

Siêu thành phố chuẩn bị được khởi công

Hà Nội hiện đang đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án chung với các dự án đầu tư trên toàn quốc theo hình thức trực tuyến, kết nối các điểm cầu (dự kiến tổ chức vào ngày 19/8 tới).

Trong các dự án lớn sắp được khởi công vào ngày 19/8, có sự "góp mặt" của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Phối cảnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Thời gian qua, dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội liên tục có những chuyển động quan trọng. Vào ngày 22/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yukihito Honda - Tổng Giám đốc điều hành khối Phát triển Đô thị Đa dạng của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Gặp Thủ tướng, lãnh đạo của Sumitomo đã báo cáo về các hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, trong số đó có thông tin về dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Ông Yukihito Honda cho biết, muốn đưa dự án trở thành một biểu tượng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Về dự án này, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sumitomo phối hợp với đối tác phía Việt Nam triển khai nghiêm túc, nhanh chóng, đúng quy định pháp luật, trên tinh thần bình đẳng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và kết hợp văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, chủ đầu tư dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội cũng đã nộp gần 10.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được động thổ từ tháng 10/2019, tuy nhiên do gặp một số khó khăn và vướng mắc nên đến nay vẫn chưa thể triển khai. Việc được Thủ tướng đề nghị nhanh chóng triển khai và chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất - đây là những bước tiến quan trọng, thúc đẩy tiến độ triển khai của dự án.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Dự án có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ). Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Vào tháng 2/2025, tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết sẽ xây dựng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là một thành phố có nhiều tính năng thông minh.

Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG, đây sẽ là thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới. Bà Nga cho biết đã đến Indonesia vào tháng 8/2024 để ký kết tại hội nghị EZVIZ toàn cầu. "Cam kết này tiêu biểu cho một thành phố trung hòa carbon thực sự và có thể chúng tôi sẽ nhập một số cây từ nước ngoài để giải quyết ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, sẽ có các giải pháp để giảm 50% chi phí năng lượng cho các hộ gia đình", Chủ tịch BRG cho biết.

Tháp tài chính cao nhất Việt Nam chuẩn bị xuất hiện

Trung tâm của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là tháp tài chính 108 tầng.

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Vào tháng 5/2024, Ban tổ chức Cuộc thi Phương án kiến trúc tháp tài chính 108 tầng thuộc dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã lựa chọn phương án kiến trúc của Công ty Skidmore, Owings & Merrill (Mỹ) là phương án giành Giải Nhất của cuộc thi.

TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, thiết kế của đơn vị tư vấn Skidmore, Owings & Merrill có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, đáp ứng tầm nhìn phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ, thông minh, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất.

Đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và thuộc top đầu khu vực Đông Nam Á.

Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là là tòa tháp cao nhất Việt Nam, vượt gần 200 m tòa Landmark 81 (461 m) và hơn 370 m so với tòa Bitexco Financial Tower (262 m), trở thành một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Tòa tháp 108 tầng nằm trên diện tích 133.000 m2 (mật độ xây dựng gần 23%). Tại đây dự kiến sẽ có quy mô dân số hơn 25.700 người. Tòa nhà được thiết kế có sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống, đặc biệt với tầm nhìn 360 độ không giới hạn tới phong cảnh xung quanh, định hướng tối ưu hóa năng lượng mặt trời.

Phương án thiết kế này đề cao chất liệu và màu sắc của các không gian như thủy (nước), viên (vườn), phong (gió) và nguyệt (trăng), kết hợp với các khu vườn treo giúp tạo nên một môi trường sống đầy sinh động.

Điểm nhấn của tòa tháp là phòng Mặt trăng (lunarium) tại sảnh quan sát.

Điểm nhấn của tòa tháp là phòng Mặt trăng (lunarium) tại sảnh quan sát trên đỉnh tòa nhà với hình ảnh quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi qua từng thời điểm trong ngày.

Về tổng quan dự án, theo giới thiệu trên website của BRG, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được đánh giá là một bệ phóng cho việc phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thương hàng hóa thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.