Chi tiết gần 50 chung cư TPHCM được bán cho người nước ngoài

UBND TPHCM vừa công bố danh mục 48 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Theo đó, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm tới 39 dự án, tập trung tại khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ. Cụ thể, dự án The Panorama, khu căn hộ Park View, chung cư Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley, Happy Valley…

Ngoài ra còn có 3 dự án khu dân cư lô M5 – M7 (Midtown) trong khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn do Công ty CP Phát triển Phú Hưng Thái (liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và 3 đối tác Nhật Bản) cũng nằm trong danh sách.

Tại khu Đông, có khu chung cư cao tầng CC1 và CC5 (tên thương mại The Privé) tại phường Bình Trưng do Tập đoàn Đất Xanh phát triển cũng nằm trong danh sách. Ba dự án ở phường Cát Lái gồm Vista Verde (lô Y2), khu căn hộ thương mại Y1 và Define (lô Z2) của Công ty TNHH Đầu tư Capitaland - Thiên Đức, dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông của Công ty TNHH CVH Mùa Xuân cũng được phép bán cho người nước ngoài.

Trước đó, UBND TPHCM công bố 17 dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Dự án Midtown của Phú Mỹ Hưng được phép bán nhà cho người nước ngoài.

Theo đó, các dự án được phép bán nhà cho người nước ngoài, gồm Khu nhà ở cao tầng tại phường Hiệp Bình Phước (nay thuộc phường Hiệp Bình) do Công ty TNHH Bất động sản Ladona làm chủ đầu tư, Khu dân cư phức hợp trên đảo - giai đoạn 1 do Công ty CP Bất động sản Bình Thiên An làm chủ đầu tư.

Các lô B1, B2, B3, B4 tại Khu nhà ở cao tầng phường Tân Phú, quận 7 cũ do Công ty TNHH Dynamic Innovation và Phát Đạt làm chủ đầu tư, chung cư City Garden do Công ty CP City Garden làm chủ đầu tư, Khu nhà ở Dragon Village do Công ty CP Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư.

Phân khu số 15A2 và phân khu 15B thuộc Khu cao ốc phức hợp Phú Long làm chủ đầu tư, Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng do Công ty CP Gamuda Land làm chủ đầu tư, chung cư Thảo Điền Green do Công ty CP Đầu tư Bất động sản SIC làm chủ đầu tư, chung cư Pi City High Park do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm chủ đầu tư, chung cư CC1-CC2 - dự án Mizuki Park do Công ty CP NNH Mizuki làm chủ đầu tư…

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện về pháp lý và thuộc đối tượng được quy định.

Cụ thể, đối với tổ chức trong nước thì phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức nước ngoài thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam thì phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đối với tổ chức nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 95/2024/NĐ-CP thì phải có giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động hoặc thành lập tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết giao dịch về nhà ở.

Ngoài ra, người nước ngoài chỉ được mua nhà ở thương mại trong các dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, với tỷ lệ sở hữu không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong một khu vực cấp phường.