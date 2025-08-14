Chỉ trong 1 tháng, giá trị mua bán sáp nhập các dự án bất động sản cả nước đạt gần nửa tỷ đô

Các thương vụ M&A tại Việt Nam trong tháng 7/2025. (Nguồn: Grant Thornton)

Theo dữ liệu từ Grant Thornton, trong nửa đầu năm 2025 nói chung và tháng 7 nói riêng, hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản đã phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng. Động lực chính của sự phục hồi này đến từ tín hiệu tích cực của môi trường kinh tế vĩ mô, giúp củng cố khả năng hấp thụ sản phẩm bất động sản của thị trường, cùng với Luật Đất đai có hiệu lực từ tháng 8/2024, góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo đà cho tăng trưởng.

Nổi bật trong lĩnh vực bất động sản là thương vụ Vinaconex Group đã hoàn tất việc bán 70% cổ phần tại Vinaconex ITC (VCR), chủ đầu tư dự án du lịch – đô thị Cát Bà Amatina (172 ha, Hải Phòng) cho ba nhà đầu tư trong nước: Hà Nội An Pha (23,06%), Imperia An Phú (24,1%) và Silver Field International Business JSC (22,5%).

Một góc dự án Cát Bà Amatina. Ảnh: Vinaconex

Giao dịch được thực hiện thông qua chào bán riêng lẻ, không công bố giá trị; tuy nhiên, dựa trên giá cổ phiếu VCR tại thời điểm định giá, giá trị ước tính cho 70% cổ phần vào khoảng 250–300 triệu USD. Sau giao dịch, Vinaconex vẫn nắm giữ 24,5% cổ phần nhưng dự kiến sẽ thoái hết trong thời gian tới.

Thương vụ thứ 2 là UOA Vietnam Pte. Ltd., công ty con của United Overseas Australia Ltd (UOA Group), đã mua lại 100% cổ phần của VIAS Hong Ngoc Bao JSC với giá 68 triệu USD. Công ty mục tiêu sở hữu quyền phát triển khu đất vàng 2.000 m² tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, dự kiến xây dựng tòa nhà văn phòng thương mại khoảng 20.000 m². Thương vụ giúp UOA Vietnam toàn quyền kiểm soát tài sản này và là bước đi chiến lược nhằm mở rộng danh mục bất động sản tại Việt Nam.