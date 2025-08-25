Chỉ trong nửa năm: Đại gia bất động sản Lê Thanh Thản, Đỗ Anh Dũng và Tập đoàn FLC liên tục tái xuất, người đề xuất siêu dự án 4.000 ha, người muốn “hồi sinh” khu đô thị từ 2008

Ông Lê Thanh Thản tái xuất

Thời gian gần đây, ông Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất sau nhiều năm. Cụ thể, chiều ngày 20/8, lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh nhằm nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Từ ngày 1/7/2025, xã Tam Hưng mới được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy, Thanh Văn (huyện Thanh Oai). Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản - thường được gọi là “đại gia điếu cày” - sở hữu. Đây là một trong những tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực lưu trú và bất động sản, với hệ thống khách sạn trải dài từ Bắc vào Nam và nhiều dự án khu đô thị quy mô…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ. Địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Đại diện Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của xã Tam Hưng và cam kết tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ông Lê Thanh Thản khẳng định, Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Buổi làm việc đã mở ra định hướng rõ ràng, thể hiện tinh thần đồng hành, quyết tâm giữa chính quyền và doanh nghiệp. Với sự chung sức, cam kết từ hai phía, các dự án đô thị trên địa bàn Tam Hưng kỳ vọng sẽ sớm được triển khai mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong tiến trình xây dựng xã trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Ông Đỗ Anh Dũng - Tập đoàn Tân Hoàng Minh trở lại

Ngoài ông Lê Thanh Thản, trong năm 2025, cũng đánh dấu sự trở lại của ông Đỗ Anh Dũng - Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sau thời gian dài vắng bóng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thời gian gần đây bất ngờ trở lại trên thị trường bất động sản.

Doanh nghiệp này liên tục có những hoạt động đáng chú ý, như việc khởi công dự án mới. Cụ thể vào tháng 3/2025, Công ty Cổ phần Tổng Bách Hoá và Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức khởi công dự án khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi (tên thương mại Greenera Southmark) thuộc địa bàn huyện Thanh Trì (cũ), Hà Nội.

Đến tháng 4/2025, sau thời gian chấp hành án và được đặc xá, ông Đỗ Anh Dũng đã trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Sự tái xuất của ông Dũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mang lại sinh khí mới cho doanh nghiệp.

Chỉ sau hơn 1 tháng, đến đầu tháng 6/2025, Tập đoàn này đã đăng ký thí điểm xây nhà ở thương mại ở Khánh Hòa với dự án Tòa nhà hỗn hợp Văn phòng, Thương mại và căn hộ cao cấp Tân Hoàng Minh có diện tích 0,7 ha, vốn đầu tư dự kiến 1.800 tỷ đồng.

Đến ngày 3/6, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Tân Hoàng Minh để nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch dự án khu đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp khu du lịch và phim trường, tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt (cũ).

Dự án có quy mô khảo sát lên đến khoảng 4.320 ha, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, tích hợp công nghệ cao, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và cả phim trường mang đẳng cấp quốc tế.

Đáng chú ý, đây là lần tái khởi động sau khi tỉnh Lâm Đồng từng chấp thuận cho nghiên cứu quy hoạch vào năm 2021 nhưng tạm dừng sau đó. Theo đề xuất, khu đô thị sẽ gồm 8 phân khu chức năng khác nhau, thu hút dân cư từ khắp cả nước.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Tập đoàn Xuân Thiện cũng đề xuất được nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư Tổ hợp nông nghiệp công nghệ tuần hoàn khép kín trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tập đoàn FLC trở lại thị trường bất động sản

Thời gian gần đây, một “ông lớn” khác là Tập đoàn FLC cũng bắt đầu có những động thái mới.

Vào đầu tháng 6/2025, Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ Kick-Off ra quân dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc, phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội). Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn FLC trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 4/2025, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát cũ.

Theo đó, thời gian nghiên cứu khảo sát lập ý tưởng là 2 tháng. Trong quá trình thực hiện, FLC cần phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để thực hiện đúng các quy định, đảm bảo các vấn đề quốc phòng - an ninh, môi trường, an sinh xã hội.

