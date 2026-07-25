Chiếc máy bay khiến hơn 67.000 người dõi theo trên Flightradar24 vừa hoàn thành hành trình không tưởng: Bước tiến mới cho tham vọng của ngành hàng không thế giới

Chiếc Airbus A350-1000ULR đầu tiên dành riêng cho dự án Project Sunrise của hãng hàng không Qantas đã lần đầu tiên hạ cánh xuống Australia sau chuyến bay thử nghiệm kéo dài hơn 19 giờ từ Toulouse (Pháp) đến Melbourne, đánh dấu cột mốc quan trọng trong kế hoạch khai thác các đường bay thương mại siêu dài không điểm dừng.

Khởi hành từ cơ sở sản xuất của Airbus tại thành phố Toulouse vào sáng 23/7 (giờ địa phương), chiếc máy bay thực hiện hành trình gần 17.000 km và đáp xuống sân bay Melbourne lúc 10h46 sáng ngày hôm sau theo giờ địa phương. Chuyến bay nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu hàng không khi có hơn 67.000 người theo dõi trực tiếp trên nền tảng Flightradar24, trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất thế giới trong ngày.

Ảnh: AFP

Đây là mẫu Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) được Airbus phát triển riêng cho Qantas nhằm phục vụ dự án Project Sunrise, với mục tiêu vận hành các đường bay thẳng dài nhất thế giới, bao gồm tuyến Sydney - London dự kiến khai thác từ tháng 10/2027.

Theo Qantas, chuyến bay thử nghiệm được vận hành bởi 4 phi công thử nghiệm của Airbus và 5 kỹ sư bay. Cả phi hành đoàn cùng chiếc máy bay sẽ lưu lại Melbourne đến hết cuối tuần trước khi quay trở lại Toulouse vào ngày 27/7. Trên hành trình trở về, hai phi công của Qantas cũng sẽ tham gia để đánh giá khả năng vận hành của máy bay.

Alex Passerini, Cơ trưởng kỹ thuật của Qantas, cho biết chuyến bay trở về dự kiến kéo dài khoảng 23 giờ, trong đó đội ngũ sẽ tiếp tục thử nghiệm nhiều hệ thống quan trọng như hệ thống chuyển nhiên liệu, điều hòa không khí và các tính năng phục vụ hành trình siêu dài.

Ảnh: James D Morgan/Getty Images

Ông cũng cho biết máy bay được thiết kế để phi hành đoàn có thể nghỉ ngơi luân phiên theo các quy trình dựa trên dữ liệu nhằm giảm mệt mỏi trong những chuyến bay kéo dài gần một ngày.

Chiếc A350-1000ULR vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm cũng là chiếc đầu tiên của dòng máy bay này cất cánh. Trước đó, vào ngày 2/6, máy bay chỉ thực hiện chuyến bay thử kéo dài 3 giờ 43 phút trên không phận nước Pháp và vùng duyên hải Đại Tây Dương trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm mở rộng.

Hiện máy bay vẫn mang lớp sơn màu be với logo của Qantas trên đầu cánh, thay vì màu sơn đỏ - trắng đặc trưng của hãng. Qantas cho biết chiếc A350-1000ULR đầu tiên mang đầy đủ nhận diện thương hiệu, mang tên Vega, hiện vẫn đang được lắp ráp và dự kiến bàn giao vào tháng 4/2027.

Để có thể thực hiện các chuyến bay siêu dài, Airbus đã trang bị cho A350-1000ULR bình nhiên liệu bổ sung dung tích 20.000 lít, cho phép máy bay bay liên tục gần 18.500 km (khoảng 10.000 hải lý). Qantas cũng đã điều chỉnh cấu hình khoang hành khách, giảm số ghế xuống còn 238 chỗ, thay vì hơn 300 ghế như phiên bản A350-1000 thông thường, nhằm tối ưu trọng lượng và tăng tầm bay.

Project Sunrise được Qantas khởi động với tham vọng kết nối Australia với các thành phố lớn như London và New York bằng các chuyến bay thẳng không điểm dừng. Tuy nhiên, dự án đã nhiều lần bị trì hoãn do chậm tiến độ bàn giao máy bay.

Ban đầu, Qantas kỳ vọng nhận chiếc A350-1000ULR đầu tiên vào cuối năm 2026 và khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2027. Tuy nhiên, Airbus mới đây xác nhận thời điểm bàn giao được lùi sang tháng 4/2027, khiến kế hoạch khai thác chính thức tiếp tục dời sang cuối năm 2027.

Ngoài Sydney, Qantas từng cân nhắc Melbourne và Brisbane là những điểm khởi hành cho các đường bay thẳng tới London và New York. Tuy nhiên, hãng cho biết mạng bay cuối cùng sẽ được điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế của hành khách.

Nguồn: The Guardian