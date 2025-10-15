Chiều 15/10: Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, vượt 4.200 USD/ounce

Theo dữ liệu của Kitco, giá vàng thế giới đã chính thức vượt mốc 4.200 USD/ounce vào trưa hôm nay (15/10), tăng 1,4% so với mức đóng cửa gần nhất. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng gần 9%, đưa mức tăng kể từ đầu năm 2025 đến nay đạt gần 60%.

Giá vàng liên tục tăng mạnh trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10 trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về lạm phát gia tăng, bất ổn địa chính trị và các chính sách tiền tệ tiềm năng có thể làm suy yếu các loại tiền pháp định.

Bank of America – một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - vừa đưa ra một dự báo đáng chú ý khi dự đoán rằng giá vàng có thể tăng vọt lên 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

"Khung chính sách không chính thống của Nhà Trắng sẽ vẫn hỗ trợ vàng , xét đến thâm hụt tài chính, nợ tăng, ý định giảm thâm hụt tài khoản vãng lai, cùng với nỗ lực cắt giảm lãi suất khi lạm phát ở mức khoảng 3%", Các nhà phân tích cho biết.

Trước đó, trong báo cáo nghiên cứu hàng hóa mới nhất công bố hôm thứ Hai, các chuyên gia phân tích hàng hóa tại Societe Generale – một trong những ngân hàng lâu đời và lớn nhất Châu Âu – nhận định rằng, ngay cả với dự báo thận trọng, giá vàng dường như sẵn sàng tăng thêm 1.000 USD trong thời gian ngắn và có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

"Với dòng tiền vào các quỹ ETF vàng vẫn mạnh mẽ và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương dự kiến tiếp tục bền vững, chúng tôi tự tin nâng mục tiêu giá vàng", Societe Generale cho hay.

Các nhà phân tích của Societe Generale dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, do dòng tiền đầu tư tăng mạnh hơn dự đoán ban đầu. "Dù chưa có thông tin rõ ràng về vị thế của các quỹ đầu cơ, chúng tôi nhận thấy dòng tiền vào ETF vàng trong vài tuần qua cực kỳ mạnh, cao hơn dự báo của chúng tôi. Tại sao dòng tiền lại tăng đột biến? Chúng tôi từng ghi nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa dòng tiền ETF và mức độ bất ổn kể từ khi ông Trump đắc cử vào tháng 11/2024, và đây là yếu tố then chốt giải thích một phần diễn biến giá vàng hiện tại", báo cáo giải thích.