Chiều 30/7, ngân hàng ồ ạt báo lãi: HDBank ghi nhận kỷ lục mới, một nhà băng có lợi nhuận tăng 200%

Sacombank báo lãi 6 tháng tăng 36%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế hợp nhất đạt 3.657 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 7.331 tỷ đồng, tăng 37%.

Hai nguồn thu lớn nhất của Sacombank đều có kết quả khả quan so với năm ngoái. Trong đó, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm 2025 đạt 13.448 tỷ đồng, tăng 11,45%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.647 tỷ đồng, tăng 30,8%.

Với việc cắt giảm nhân sự, chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 của Sacombank giảm 5,53% so với cùng kỳ xuống 7.127 tỷ đồng.

Tổng tài sản Sacombank tại ngày 30/6/2025 đạt 807.339 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 587.960 tỷ đồng, tăng trưởng 9%.

Về chất lượng dư nợ, nợ xấu nội bảng của Sacombank tăng 11,7% trong 6 tháng lên 14.472 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng từ 2,4% lên 2,46%.

HDBank lãi cao nhất lịch sử

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã:HDB) cho biết đạt trên 4.713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II/2025 và luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 10.068 tỷ đồng - mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay và vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

Với kết quả trên, HDBank tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26,5%; tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt mức cao với 2,2%. Tỷ lệ nợ xấu theo quy định NHNN tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp 1,94%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hơn 13% (theo chuẩn Basel II).

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản HDBank vượt 784 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động 664 nghìn tỷ đồng tăng 7%. Dư nợ vượt 517 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm và gấp gần hai lần mức chung toàn ngành (tăng 9,9%), hướng vào các lĩnh vực ưu tiên là hạ tầng, sản xuất, tiêu dùng và là những động lực tăng trưởng của nền kinh tế với rủi ro thấp.

Lợi nhuận 6 tháng đạt 1.892 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận trước đạt 999 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ở mức 1.892 tỷ đồng, giảm 10%.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của OCB đạt 308.899 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 190.789 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm ngoái. Huy động tiền gửi thị trường 1 đạt 153.940 tỷ đồng, tăng 8,1%.

SeABank lãi trước thuế 5.800 tỷ trong nửa đầu năm

Báo cáo tài chính vừa công bố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.856 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 379.087 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2024, tương đương mức tăng ròng 53.388 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 30/6/2025 đạt 220.571 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,95%. Huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá đạt gần 199.000 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, vốn chủ sở hữu đạt gần 39.561 tỷ đồng, tăng hơn 13%, tương đương tăng ròng 4.558 tỷ đồng.

ABBank báo lãi bán niên cao gấp 3 lần cùng kỳ 2024

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đạt 1.669 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 93% kế hoạch cả năm 2025. Riêng quý II/2025, ngân hàng này lãi trước thuế 1.253 tỷ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ 2024.

Tính đến hết ngày 30/6/2025, quy mô tổng tài sản ABBank đạt 204.851 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và vượt 2% so với kế hoạch cả năm; Huy động từ Khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 149.587 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng đạt 122.364 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với đầu năm.