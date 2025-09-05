Chiều 5/9: Đang diễn ra hội nghị về phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Tiếp nối những chia sẻ sôi nổi tại Phiên 1 với chủ đề "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế", chiều 5/9 tiếp tục diễn ra Phiên 2 với chủ đề "Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam".

Phiên này có sự tham gia của các diễn giả quốc tế đến từ ADB, GGGI, FiinGroup cùng đại diện cơ quan quản lý và hiệp hội ngành. Nội dung tập trung khai thác kinh nghiệm từ mô hình chuyển đổi xanh quốc tế, giới thiệu các công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và toàn diện.

Sau phiên 2 sẽ có thảo luận bàn tròn, nơi các chuyên gia từ ADB, FiinRatings, cơ quan quản lý và các hiệp hội ngành như thủy sản, chè, cao su… sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những bài học thành công cũng như thách thức trong hành trình chuyển đổi, từ đó gợi mở giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

