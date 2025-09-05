Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều 5/9: Đang diễn ra hội nghị về phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam

05-09-2025 - 13:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Chiều 5/9: Đang diễn ra hội nghị về phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Ngày 5/9 tại Tea Resort Prenn Đà Lạt, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã HoSE: NAB) tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam".

Tiếp nối những chia sẻ sôi nổi tại Phiên 1 với chủ đề "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế", chiều 5/9 tiếp tục diễn ra Phiên 2 với chủ đề "Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam".

Phiên này có sự tham gia của các diễn giả quốc tế đến từ ADB, GGGI, FiinGroup cùng đại diện cơ quan quản lý và hiệp hội ngành. Nội dung tập trung khai thác kinh nghiệm từ mô hình chuyển đổi xanh quốc tế, giới thiệu các công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và toàn diện.

Sau phiên 2 sẽ có thảo luận bàn tròn, nơi các chuyên gia từ ADB, FiinRatings, cơ quan quản lý và các hiệp hội ngành như thủy sản, chè, cao su… sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những bài học thành công cũng như thách thức trong hành trình chuyển đổi, từ đó gợi mở giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Chiều 5/9: Đang diễn ra hội nghị về phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam- Ảnh 1.

Xem trực tiếp Phiên 2 Hội nghị TẠI ĐÂY

(tiếp tục cập nhật)

Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng thế giới rời xa mốc đỉnh, giá vàng trong nước hôm nay sẽ giảm theo?

Giá vàng thế giới rời xa mốc đỉnh, giá vàng trong nước hôm nay sẽ giảm theo? Nổi bật

Có tiền không mua nổi vàng, tóm lại chuyện gì đang xảy ra?

Có tiền không mua nổi vàng, tóm lại chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Định giá ngành ngân hàng nâng lên nhờ động lực tăng trưởng kinh tế, đâu là cái tên tiềm năng?

Định giá ngành ngân hàng nâng lên nhờ động lực tăng trưởng kinh tế, đâu là cái tên tiềm năng?

12:27 , 05/09/2025
Không nên máy móc khi áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào tài chính xanh Việt Nam

Không nên máy móc khi áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào tài chính xanh Việt Nam

12:21 , 05/09/2025
Công ty bảo hiểm lớn thứ hai Việt Nam rót hơn 19.400 tỷ vào cổ phiếu, lãi trước thuế 812 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Công ty bảo hiểm lớn thứ hai Việt Nam rót hơn 19.400 tỷ vào cổ phiếu, lãi trước thuế 812 tỷ đồng trong nửa đầu năm

10:39 , 05/09/2025
BVBank tiếp vốn, đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ

BVBank tiếp vốn, đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ

08:00 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên