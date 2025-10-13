Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chim lạ bay vào nhà, người dân Quảng Trị lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh

13-10-2025 - 11:10 AM | Sống

Khi biết đây là hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm, người dân đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết, vào chiều ngày 11/10, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Hạt kiểm lâm Kim Ngân và Đồn Biên phòng Làng Ho tiến hành vận động giao nộp hai cá thể chim Niệc nâu, thuộc nhóm các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (Nhóm 1B). 

Vụ việc diễn ra tại nhà của anh Hồ Va Li, sinh năm 1988, tại bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân.

Chim lạ bay vào nhà, người dân Quảng Trị lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh- Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Công an xã Kim Ngân

Chia sẻ thêm với VTC News, ông Nguyễn Xuân Quế - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận 2 con chim niệc nâu quý hiếm từ anh Hồ Va Li (trú bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân).

Theo anh Li, 2 con chim này vô tình bay vào nhà anh lúc còn non. Khi phát hiện đây là loài quý hiếm, anh chủ động báo cơ quan chức năng và giao nộp. Hạt Kiểm lâm Kim Ngân nhanh chóng kiểm tra, tiếp nhận và xác định đây là 2 con chim niệc nâu quý hiếm.

Chim lạ bay vào nhà, người dân Quảng Trị lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh- Ảnh 2.

Hai con chim niệc nâu non bay vào nhà dân ở Quảng Trị được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Hạt Kiểm lâm Kim Ngân sau đó bàn giao 2 con chim qúy cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc. Sức khỏe của chúng hiện bình thường.

Theo ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân, chim niệc nâu có tên khoa học là Anorrhinus austeni (thuộc họ Hồng hoàng), nằm trong danh mục nhóm IB là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Chim thuộc họ mỏ sừng, sở hữu bộ lông màu nâu. Môi trường sống chủ yếu của chúng là rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh.

Thông tin này thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc kiểm soát và ngăn chặn các hành vi săn bắt, buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, góp phần vào công cuộc giữ gìn môi trường sinh thái bền vững của tỉnh Quảng Trị.

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

