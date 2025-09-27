Chính phủ chỉ đạo "nóng" về tuyến vành đai lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ, dài 207 km với mức đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng

Theo đó, nhóm dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Với nhóm dự án thành phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư, UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Việc quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trong các dự án thành phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 70 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP của Chính phủ và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nghị quyết nêu rõ, UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch, thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với việc khai thác các mỏ khoáng sản nhóm IV và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khoáng sản nhóm III theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản phục vụ Dự án được áp dụng các cơ chế tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội.

Sau khi khai thác khoáng sản đủ khối lượng cung cấp cho Dự án, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường, bàn giao mỏ khoáng sản và đất đai để địa phương quản lý theo quy định pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác liên quan.

Thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản, Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản và thu hồi khoáng sản.

Về tiến độ cụ thể, các địa phương thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, phấn đấu hoàn thành dự án năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Trong đó với các dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công, việc lập, thẩm tra, thẩm định và quyết định phê duyệt dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12. Đồng thời triển khai các công việc tiếp theo để khởi công công trình trước ngày 30/6/2026.

Với nhóm dự án thành phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư, tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần và lựa chọn nhà đầu tư hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Nhóm dự án này phải khởi công trong quý 4/2026.

Chính phủ cũng giao các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, quy chế phối hợp để đảm bảo dự án triển khai đồng bộ, tổng thể và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Chính phủ yêu cầu phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trong tháng 6/2026; phấn đấu bàn giao 90% mặt bằng trong tháng 9/2026, bàn giao toàn bộ trong năm 2026.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất bảo đảm đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không làm tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng bất hợp lý; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, thống nhất kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.