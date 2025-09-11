Chính phủ có chỉ đạo mới về việc cơ cấu lại Ngân hàng SCB

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 273/NQ-CP ngày 9/9/2025 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2025.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạnh các dịch vụ số trong hoạt động ngân hàng.

Điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đồng thời, đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước; chỉ đạo các tổ chức tín dụng xử lý hiệu quả nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, ngân hàng kiểm soát đặc biệt; khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trước ngày 15/9/2025; tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế, chính sách khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đánh giá những rủi ro tiềm ẩn về lạm phát, tỷ giá và hệ thống ngân hàng, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2025.

Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chú trọng quản lý thu đối với các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới, dịch vụ ăn uống, lưu trú..., phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hóa đơn, chứng từ, thanh toán mua bán, giao dịch hàng hoá, dịch vụ.

Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Cách đây gần 3 năm, ngày 15/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng đã lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng SCB.



