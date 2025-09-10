Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

Tạp chí Global Finance mới đây đã công bố danh sách các Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt mức xếp hạng cao nhất, gồm “A+”, “A” hoặc “A-”, trong Báo cáo Xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025. Trong đó, bà Nguyễn Thị Hồng là một trong ba thống đốc được xếp hạng A+ cùng với Chủ tịch Fed Jerome Hayden Powell và Thống đốc NHTW Đan Mạch Christian Kettel Thomsen.

Năm 2023, bà Nguyễn Thị Hồng cũng được Tạp chí Global Finance xếp hạng A+ nhờ những thành công trong việc kiểm soát lạm phát, đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tỷ giá và điều hành lãi suất.

Nguồn: Global Finance

Báo cáo Xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương, được Global Finance xuất bản thường niên từ năm 1994, “chấm điểm” các Thống đốc Ngân hàng trung ương của gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trọng điểm, cũng như Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Ngân hàng Trung ương các quốc gia Trung Phi (BEAC) và Ngân hàng Trung ương các cuốc gia Tây Phi (BCEAO).

Các mức điểm được chấm theo thang “A+” đến “F”, dựa trên thành công trong những lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất... (“A” thể hiện mức độ xuất sắc, giảm dần đến “F” - biểu thị sự thất bại toàn diện).

“Phần lớn các Thống đốc Ngân hàng trung ương đã dành vài năm qua để chống lạm phát với công cụ hiệu quả nhất của họ: tăng lãi suất, dù nhiệm vụ có thể khác nhau ở từng quốc gia. Khi lạm phát dần hạ nhiệt, chúng ta bắt đầu thấy được kết quả của những quyết định chính sách khó khăn đó”, ông Joseph Giarraputo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc biên tập của Global Finance, nhận định. “Báo cáo thường niên của chúng tôi nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo không chỉ đạt kết quả mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược trong điều hành”.