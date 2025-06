Chính phủ: Nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng

Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 31/5/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa, hiệu quả các chính sách nhằm ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và có thặng dư cao.

Cụ thể, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để điều hành linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về điều hành lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng; thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi, cho vay của các ngân hàng thương mại.

Chính phủ cũng yêu cầu điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng; trong đó nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng theo thẩm quyền. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, tín dụng cho các dự án, công trình trọng điểm khả thi; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục tiết giảm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ cấu, tổ chức lại bộ máy, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; rà soát, cắt giảm thủ tục cho vay nhằm đáp ứng kịp thời vốn tín dụng cho các dự án, lĩnh vực tạo động lực cho tăng trưởng, nhất là tăng trưởng xanh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, bao gồm hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các tổ chức tín dụng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định. Tích cực triển khai Chương trình tín dụng quy mô 100 nghìn tỷ đồng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu có các gói tín dụng ưu đãi và cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở. Theo dõi sát thị trường vàng, triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng theo quy định pháp luật, an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững, mở rộng cơ sở thu và chống chuyển giá, trốn thuế, quản lý hiệu quả các nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới; quyết liệt triển khai chuyển đổi số, quy định bắt buộc về hóa đơn điện tử đối với tất cả các ngành, lĩnh vực và hoàn thành số hóa chậm nhất trong Quý II năm 2025, đồng thời phải thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên 15%. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung cho đầu tư phát triển, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2025 so với dự toán năm 2024 và tiếp tục rà soát tiết kiệm thêm để bổ sung đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; kiểm soát bội chi, các chỉ tiêu an toàn nợ công trong giới hạn an toàn hợp lý; nghiên cứu tận dụng dư địa về nợ công, bội chi ngân sách nhà nước để huy động thêm nguồn lực cho các dự án quy mô lớn, trọng điểm; trường hợp cần thiết, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia có thể đến ngưỡng hoặc vượt ngưỡng cảnh báo khoảng 5% GDP.

Theo dõi sát diễn biến giá các hàng hóa chiến lược trên thị trường thế giới, chủ động phân tích, dự báo, thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp, kịch bản ứng phó, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5-5%. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và chấp hành các quy định của pháp luật về giá.

Phát triển mạnh mẽ thị trường tài chính, thị trường vốn; năm 2025 phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán. Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững...

Đẩy mạnh kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại thị trường trong nước; thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số gắn với tăng cường giám sát, xử lý vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử; phát triển các mô hình tiêu dùng kết hợp trải nghiệm như trung tâm thương mại số, kết hợp thương mại - văn hoá - du lịch… Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10%, phấn đấu tăng khoảng 12%.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là trong các dịp cao điểm Lễ, Tết, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại trong nước. Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt công tác chống gian lận xuất xứ hàng hóa; chủ động hoàn thiện hệ thống phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước, đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế. Có giải pháp quản lý, điều tiết sản xuất, ổn định cung cầu các mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế - xã hội, sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

Nâng cao chất lượng các loại dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch; tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế; đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, tăng cường chuyển đổi số. Năm 2025, phấn đấu đón và phục vụ 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 120-130 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Đồng thời, tập trung khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công. Có giải pháp quyết liệt, kịp thời hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia và các chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2025 cả nước đạt 100% kế hoạch. Xây dựng kế hoạch giải ngân đối với từng dự án; yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân của từng dự án theo từng tháng, quý, tuân thủ kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm từng dự án, kiểm soát chặt quy mô, tiến độ, hiệu quả đầu tư; đưa kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; rà soát, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là các dự án quan trọng, cấp bách, các dự án hạ tầng chiến lược và các dự án kết nối vùng, kết nối quốc gia. Phát huy hơn nữa hiệu quả của các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, các đoàn công tác của Thành viên Chính phủ và Tổ công tác đặc biệt của các địa phương về đôn đốc giải ngân đầu tư công,…