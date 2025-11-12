Chính thức: DN Việt xuất khẩu 5.000 UAV công bố chinh phục chuẩn khắt khe nhất Thế giới

Thông tin từ CT Group cho biết, CT UAV hợp tác cùng Tập đoàn SGS (Société Générale de Surveillance) đến từ Thụy Sĩ, triển khai tiêu chuẩn quản lý chất lượng AS9100D và ISO 9001 cho hội sở và 5 nhà máy của CT UAV.

SGS là Tập đoàn hàng đầu Thế giới về thử nghiệm, giám định và chứng nhận, được xem là “người gác cổng” chất lượng của Thế giới, với hơn 145 năm kinh nghiệm, hoạt động tại hơn 140 quốc gia, sở hữu hơn 2.600 văn phòng và phòng thí nghiệm, với hơn 98.000 nhân sự. Tập đoàn này đạt doanh thu 6,79 tỷ franc Thụy Sĩ năm 2024 (tương đương 8,43 tỷ USD) và trụ sở đặt tại Geneva (Thụy Sĩ). Với vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định và chứng nhận, SGS là đối tác tin cậy của hàng nghìn tập đoàn trong ngành hàng không, năng lượng và công nghệ cao.

Bà Nguyễn Thị Nam Trân, Giám đốc Cấp vùng - Bộ phận Giải pháp Đảm bảo Kinh doanh, SGS Indonesia & Việt Nam, chia sẻ: “ AS9100D là tiêu chuẩn rất khắt khe, đòi hỏi sự đồng bộ trong quản lý và con người ở cấp toàn cầu. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của CT UAV khi lựa chọn con đường chuẩn hóa quốc tế - hướng đến giá trị bền vững .”

Lễ ký kết giữa CT UAV và SGS, SBA triển khai xây dựng tiêu chuẩn AS9100D, ISO 9001.

AS9100D là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng do International Aerospace Quality Group (IAQG) phát triển, được công nhận toàn cầu. Tiêu chuẩn này yêu cầu kiểm soát rủi ro, truy xuất nguồn gốc vật liệu, giám sát chuỗi cung ứng và đảm bảo an toàn sản phẩm ở cấp độ cao. Tuy nhiên, giá trị thực sự của AS9100D chỉ được khẳng định khi được SGS đánh giá và cấp chứng nhận uy tín nhất trên Thế giới.

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp. Chứng nhận ISO 9001 yêu cầu doanh nghiệp xây dựng quy trình chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng, đánh giá hiệu quả quản lý và cải tiến liên tục. ISO 9001 không chỉ giúp CT UAV củng cố nền tảng quản lý chất lượng mà còn là điều kiện tiên quyết để triển khai AS9100D, đảm bảo các quy trình từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất… đều minh bạch, hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu quốc tế.

Đại diện SGS dự kiến, CT UAV có thể trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành UAV Việt Nam đạt chứng nhận AS9100D ở quy mô toàn hệ thống sản xuất UAV. Toàn bộ quy chuẩn dự kiến sẽ được triển khai hoàn tất trong 6 - 12 tháng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp trong nước học hỏi mô hình quản trị chất lượng theo chuẩn hàng không quốc tế.

CT UAV có Hội sở tại 20 Trương Định, Quận 3 (cũ), TP.HCM và đã xây dựng 5 nhà máy UAV tại Khu công nghệ số tập trung CT Group - CT High-tech R&D Center tại Thuận An (trên đại lộ DT743, gần Đại học Quốc gia TP.HCM) để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vượt bậc của thị trường Thế giới về UAV. CT UAV đã tiến hành chuẩn bị đầu tư Khu phức hợp công nghệ UAV số 1 Thế giới - ASEAN Super Head Quarter tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh. Mô hình Khu phức hợp ASEAN Super Head Quarter có thể so sánh với các khu công nghệ hàng đầu Thế giới.

Nhà máy đúc composite tự tiến hóa CT UAV.

Nhà máy chế tạo UAV đa ứng dụng, nhà máy chế tạo UAV Vận tải hạng nặng, nhà máy chế tạo pin UAV, nhà máy chế tạo động cơ UAV (từ trái qua phải).

Tiêu chuẩn khắt khe

Theo chuyên gia từ SGS Việt Nam, để đạt được chuẩn AS9100D, CT UAV phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản trị cực kì khắt khe, bao gồm quản lý rủi ro trong suốt vòng đời sản phẩm, kiểm soát thay đổi kỹ thuật, truy xuất vật liệu, đảm bảo an toàn bay và kiểm tra mẫu đầu tiên. ISO 9001 đóng vai trò nền tảng giúp CT UAV chuẩn hóa các quy trình này, đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng tổng thể hoạt động hiệu quả, minh bạch và liên tục cải tiến.

Trong tương lai, CT UAV hướng tới tích hợp AS9100D, ISO 9001 và các tiêu chuẩn ESG, hướng đến mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Việc chuẩn hóa hệ thống giúp doanh nghiệp tăng năng suất đến 25%, giảm lỗi sai hơn 30%, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao độ an toàn tuyệt đối. Đây điều kiện tiên quyết khi xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản...

Với sự giúp sức từ SGS, quyết tâm cao từ đội ngũ CT UAV và sự hậu thuẫn của Tập đoàn CT Group, việc đạt được chứng nhận AS9100D và ISO 9001 sẽ là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên, một doanh nghiệp UAV Việt Nam chạm tới chuẩn hàng không quốc tế AS9100D, được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho chuẩn sản xuất UAV của ngành UAV Việt Nam.