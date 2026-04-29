Chính thức vận hành gần 200km cao tốc Bắc- Nam đoạn Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Ghi nhận các đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức vận hành.

Từ 11h30 ngày 29/4, ba đoạn cao tốc dài gần 200km thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk chính thức đưa vào khai thác.

Chủ đầu tư ba dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh tháo rào chắn tại các điểm, chính thức thông xe lúc 11h30 hôm nay.

Cụ thể, đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70km, đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh thông xe 20km đoạn đầu tuyến (đến phía Bắc hầm Cù Mông).

Việc đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến này giúp phương tiện đi lại liền mạch từ Đà Nẵng Quảng Ngãi, Gia Lai đến tận cửa ngõ tỉnh Đắk Lắk mà không cần vòng ra Quốc lộ 1, rút ngắn quãng đường khoảng 30km và tiết giảm thời gian từ 5 giờ xuống còn khoảng 3 giờ.

Theo Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải), trong giai đoạn đầu khai thác, các tuyến cao tốc này chưa thực hiện thu phí. Hiện nay quy định tốc độ và phương án di chuyển trên gần 200km tuyến cao tốc cụ thể như sau:

Tốc độ tối đa 90km/h đối với xe con, xe tải ≤3,5 tấn và xe khách ≤29 chỗ; 80km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác. Tốc độ tối thiểu là 60km/h. Tại các đường nhánh nút giao: Tốc độ tối đa 50km/h theo hệ thống báo hiệu.

Ghi nhận sau khi thông xe trên toàn tuyến 3 dự án cao tốc, lượng xe di chuyển vẫn chưa có dấu hiệu tăng đột biến.

Được biết, dọc tuyến của ba dự án dài gần 200km có 12 nút giao ra vào cao tốc với khoảng cách khoảng 15-20km thuận lợi cho người dân lựa chọn.

Tại dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, ngoài nút giao Đức Phổ chưa hoàn thiện, 5 nút giao còn lại gồm: Nút giao Km 1051+594, nút giao với tỉnh lộ 624B, nút giao QL24, nút giao Sa Huỳnh và nút giao Hoài Nhơn tiếp tục di chuyển đến cuối tuyến và đi vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Tất cả các nút giao này kết nối trực tiếp với các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ để thông ra QL1 khá thuận lợi.

Trong đó, các nút giao dự báo có lưu lượng lớn phương tiện ra vào gồm: Nút giao đầu tuyến qua địa bàn xã Nghĩa Giang, nút giao Sa Huỳnh. Đây là hai nút giao kết nối chính với trung tâm tỉnh Quảng Ngãi và trung tâm phường Đức Phổ cùng các khu du lịch ven biển.

Tại dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 100km, qua địa bàn tỉnh Gia Lai kéo dài từ cao tốc Bắc - Nam từ giáp Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông có 7 nút giao để phương tiện ra vào.

Cụ thể, phương tiện di chuyển hướng Bắc - Nam qua Gia Lai sẽ đi qua các nút giao ĐT 629 tại xã Ân Hảo. Nút giao này có thể về phường Bồng Sơn, An Lão... Tiếp đến là nút giao ĐT 631 tại xã Phù Mỹ Tây, phương tiện muốn đi các xã phía Bắc, Đông Phù Mỹ và các xã ở huyện Hoài Ân (cũ) sẽ ra nút giao này.

Tiếp đến các nút giao như ĐT 634, tại xã Hòa Hội để ra vào các xã ở huyện Phù Cát (cũ) và xã Phù Mỹ Nam. Phương tiện di chuyển thêm khoảng 20km đến nút giao QL19B tại xã Bình Hiệp. Đây là nút quan trọng để phương tiện ra vào sân bay Phù Cát, các xã ở huyện Tây Sơn (cũ) và theo hướng tây lên các địa phương tỉnh Gia Lai (cũ).

Tại nút giao QL19, phường An Nhơn Nam, phương tiện nếu muốn di chuyển đến các địa phương như: An Nhơn, Tây Sơn, Quy Nhơn ở phía Đông Gia Lai và lên khu vực Vĩnh Thạnh, Pleiku ở phía Tây Gia Lai. Đối với nút giao QL19C tại xã Tuy Phước Tây, phương tiện ra khỏi cao tốc sẽ đi các địa phương như: Tuy Phước, Vân Canh và Quy Nhơn.

Riêng 20km đầu tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, các phương tiện tiếp tục di chuyển đến Bắc hầm Cù Mông rồi ra QL1 tại nút giao này qua phường Quy Nhơn Tây để đi vào hầm Cù Mông trên QL1 tiếp tục hành trình vào Nam.

Thông xe tuyến 3 dự án cao tốc giúp tài xế sẽ rút ngắn rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến phía Bắc hầm Cù Mông (Đắk Lắk) từ 5 giờ xuống còn 3 giờ so với di chuyển trên QL1.

Với việc đưa gần 200km cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk đi vào hoạt động kết nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến lộ trình di chuyển của người dân dịp lễ 30/4-1/5 tới đây sẽ có nhiều thuận lợi.

Chủ đầu tư đặc biệt lưu ý tài xế tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo, không tự ý tháo dỡ rào chắn tại các đoạn chưa cho phép khai thác để đảm bảo an toàn giao thông.