Chính thức vận hành thương mại dự án điện khí LNG 1,4 tỷ USD đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 5/1, Tập đoàn GE Vernova chính thức công bố vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, dự án do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã CK: POW) làm chủ đầu tư.

Tổ hợp nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Ông Kèo (xã Đại Phước, Đồng Nai), cách TP.HCM khoảng 70 km, được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại khu vực phía Nam.



Dự án do liên danh Samsung C&T – Lilama đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC, đồng thời đánh dấu hai cột mốc quan trọng của ngành điện Việt Nam: lần đầu tiên ứng dụng tua-bin khí H-Class và lần đầu tiên vận hành nhà máy điện bằng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).



Dự án gồm 2 nhà máy với tổng công suất thiết kế 1.624MW, dự kiến cung cấp khoảng 9 - 12 tỷ kWh điện mỗi năm. Tổng mức đầu tư vào khoảng 1,4 tỷ USD.



Theo GE Vernova, công nghệ tua-bin khí H-Class giúp nhà máy đạt hiệu suất cao, đồng thời giảm đáng kể tác động môi trường. Lượng phát thải carbon của tổ hợp này thấp hơn khoảng 60% so với các nhà máy nhiệt điện than có cùng công suất. Đặc biệt, khả năng vận hành linh hoạt của điện khí LNG cho phép hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của hệ thống điện quốc gia.



Trong dự án, GE Vernova cung cấp hai tổ máy, mỗi tổ có công suất hơn 800 MW. Cấu hình thiết bị bao gồm tua-bin khí 9HA.02 – dòng tua-bin 50 Hz có hiệu suất cao nhất của GE Vernova, tua-bin hơi nước STF-D650, máy phát W88 và lò hơi thu hồi nhiệt một lần OT HRSG. Các thành phần này tạo thành chu trình hỗn hợp tiên tiến, giúp hiệu suất tổng thể của nhà máy vượt mức 63%, thuộc nhóm cao trên thế giới.



Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển phân tán Mark VIe được tích hợp nhằm nâng cao khả năng giám sát, tăng độ sẵn sàng vận hành và tối ưu chi phí bảo trì cho chủ đầu tư. PV Power cho biết việc lựa chọn công nghệ 9HA.02 xuất phát từ yêu cầu cân bằng giữa công suất, hiệu suất và tính bền vững, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng. Đáng chú ý, các tổ máy có khả năng chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt từ LNG sang đốt trộn 50% hydrogen và hướng tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.



Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, LNG tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu nguồn điện linh hoạt, với quy mô khoảng 22 GW vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, Nhơn Trạch 3 và 4 được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững của Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết năm 2025, tổng sản lượng điện toàn hệ thống ước đạt 18,8 tỷ kWh, hoàn thành 100% kế hoạch năm và tăng 17% so với năm 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp tiếp tục giữ vị thế nhà phát điện lớn thứ hai trên thị trường, chiếm khoảng 7% thị phần điện toàn quốc.



Bước sang năm 2026, PV Power đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh hơn với sản lượng điện 21,6 tỷ kWh, tổng doanh thu 49.887 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.124 tỷ đồng. Kế hoạch này phản ánh kỳ vọng đóng góp ngày càng lớn của các dự án điện khí, đặc biệt là Nhơn Trạch 3 và 4, trong bối cảnh nhu cầu điện khu vực phía Nam tiếp tục gia tăng và cơ cấu nguồn điện dịch chuyển theo hướng hiệu quả, phát thải thấp hơn.﻿