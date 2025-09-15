Chip 6G có thể truyền dữ liệu nhanh hơn 10.000 lần so với 5G

Chip 6G nhanh hơn 10.000 lần so với 5G

Các thiết bị sử dụng 6G sẽ sử dụng nhiều phổ không dây khác nhau, từ sóng vi ba, sóng milimet (mmWave) đến băng tần terahertz (THz).

Con chip mới này cũng có khả năng đạt tốc độ truyền dữ liệu hơn 100 gigabit/giây, kể cả trên các băng tần thấp được sử dụng ở vùng nông thôn, nơi tốc độ thường rất chậm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc truyền dữ liệu cũng ổn định trên toàn bộ phổ tần. Họ vừa công bố nghiên cứu này trên tạp chí Nature.

Để hiểu rõ hơn về tốc độ dữ liệu này, 1.000 điện thoại thông minh được nhúng chip có thể truyền phát video độ nét cực cao 8K cùng lúc mà hiệu suất không bị suy giảm, theo Tân Hoa xã.

T iếp cận dựa trên ánh sáng đối với 6G

Các nhà khoa học đã chế tạo chip 6G từ lithium niobate màng mỏng (TFLN), thay vì lithium niobate truyền thống, vốn được sử dụng để điều chế ánh sáng ở tốc độ cao. TFLN đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho phần cứng viễn thông thế hệ tiếp theo nhờ khả năng cung cấp băng thông cao hơn với độ trễ thấp hơn.

Thông thường, tín hiệu được nhồi nhét vào một hoặc hai băng tần, nhưng với chip 6G, tín hiệu có thể chuyển đổi giữa nhiều tần số mà không làm ảnh hưởng đến việc truyền dữ liệu. Điều này có thể giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố tín hiệu tại các sự kiện lớn hoặc ở những nơi đông đúc, nơi hàng chục nghìn thiết bị kết nối vào mạng cùng lúc.

"Công nghệ này giống như việc xây dựng một xa lộ siêu rộng, trong đó tín hiệu điện tử là phương tiện và băng tần là làn đường", tác giả chính của nghiên cứu, Wang Xingjun , phó khoa Điện tử tại Đại học Bắc Kinh, phát biểu với Tân Hoa.

Trong khi Wang và các đồng tác giả tin rằng chip "toàn phổ" 6G của họ có tiềm năng được nhúng vào tất cả các thiết bị tương thích, thì vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để xây dựng cơ sở hạ tầng cho thế hệ truyền thông không dây tiếp theo.