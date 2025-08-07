Cho ra khỏi lực lượng cán bộ CSGT vì phát ngôn thiếu chuẩn mực

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn phản hồi thông tin báo chí về vụ việc 1 cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc với người tham gia giao thông.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều chuyển công tác cán bộ CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm nhiệm vụ

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, qua nắm thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT xác minh.

Vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21-6 tại Km37+400, Quốc lộ 26. Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe mô tô BKS 47G1-233… do anh D.K.T điều khiển để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, giữa cán bộ CSGT tên N.A.N. và người điều khiển phương tiện đã xảy ra tranh cãi. Do không giữ được bình tĩnh, ông N. đã có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về văn hóa ứng xử và lễ tiết, tác phong của cán bộ công an khi tiếp xúc với nhân dân.

Phòng CSGT tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá và xác định hành vi của ông N. vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và văn hóa ứng xử của Công an nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung và hình ảnh của lực lượng CSGT nói riêng. Đồng thời, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh điều chuyển ông N. khỏi lực lượng CSGT.

Trên cơ sở các quy định, căn cứ kết quả xác minh và đề xuất của Phòng CSGT, Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định điều chuyển công tác ra khỏi lực lượng CSGT đối với ông N.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang tiếp tục xác minh để xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip 1 người đàn ông đi xe máy bị 1 cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 26 yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Sau khi dừng xe, người đàn ông được yêu cầu thổi nồng độ cồn 2 lần thì bất ngờ bị cán bộ CSGT hỏi: "Hôm qua có làm một tí à?".

Người đàn ông cãi lại: "5 năm nay tôi không uống rượu mà sao bảo hôm qua có làm một tí à".

Lúc này, cán bộ CSGT nói: "Ông bị điên à, hút thuốc nó cũng lên". Khi người tham gia giao thông đáp lời: "Tôi không hút thuốc" thì cán bộ CSGT nói: "Mồm ông thối cũng lên…". Sự việc sau đó tiếp tục căng thẳng khi 2 người lời qua tiếng lại.

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera gắn trên mũ bảo hiểm của một người đi cùng ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.