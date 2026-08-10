Chợ Việt có 4 thực phẩm màu vàng được ví như “thần dược” mùa thu

Khi thời tiết chuyển sang thu, sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm khiến nhiều người bắt đầu chú ý hơn đến chăm sóc sức khỏe, vóc dáng. Muốn vừa khỏe vừa đẹp, một trong những cách đơn giản và thiết thực nhất là điều chỉnh ột chế độ ăn uống.

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Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), các loại thực phẩm có màu vàng tự nhiên sở hữu nguồn dưỡng chất vô cùng vượt trội, đặc biệt là hàm lượng carotenoid, vitamin C, flavonoid và các khoáng chất thiết yếu. Các hoạt chất chống oxy hóa này đóng vai trò như một màng chắn bảo vệ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi tế bào và dưỡng ẩm sâu cho cơ thể từ bên trong trong những ngày giao mùa hay không khí thay đổi.

Tại các chợ Việt, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy 4 thực phẩm sắc vàng siêu bình dân nhưng sở hữu công dụng chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp chuẩn "ngon, bổ, rẻ" như:

1. Bí ngô

Bí ngô (bí đỏ) là đại diện hàng đầu cho nhóm thực phẩm sắc vàng đặc trưng của mùa thu. Nghiên cứu từ Trường Y Dược Harvard (Mỹ) chỉ ra rằng, bí đỏ cực kỳ giàu beta carotene. Đây là tiền chất của vitamin A, khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa giúp tái tạo niêm mạc đường hô hấp, cải thiện tình trạng khô da và bảo vệ thị lực trước làn gió thu hanh khô.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào trong bí ngô hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón thường gặp khi thời tiết chuyển mùa. Lượng kali và magiê dồi dào trong loại quả này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định huyết áp, giải tỏa cảm giác mệt mỏi và xua tan sự uể uể do nhịp sinh học thay đổi lúc sang thu.

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Bạn có thể dễ dàng biến tấu bí ngôi thành nhiều món ăn ấm áp cho mâm cơm mùa thu như hấp chín nghiền mịn làm bánh, nấu bát canh súp bổ dưỡng hoặc trộn cùng bột gạo nếp chiên áp chảo giòn thơm để đổi vị cho cả gia đình.

2. Ngô ngọt

Những bắp ngô ngọt hạt vàng mẩy là món quà dinh dưỡng tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho mùa thu. Dữ liệu từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) ghi nhận ngô ngọt rất giàu lutein và zeaxanthin. Hai hoạt chất chống oxy hóa màu vàng này có khả năng tích tụ tại điểm vàng của mắt, giúp lọc ánh sáng xanh nguy hại và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Ngoài ra, ngô ngọt chứa lượng lớn vitamin nhóm B (đặc biệt là B1 và B9) cùng chất xơ không hòa tan. Việc bổ sung một bắp ngô luộc nóng hổi hoặc một ly sữa ngô ấm áp vào bữa sáng mùa thu không chỉ cung cấp nguồn năng lượng bền vững, duy trì cảm giác no lâu mà còn hỗ trợ hạ thấp nồng độ cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch rất tốt.

3. Chuối chín

Chuối chín, nhất là chín vừa tới (không quá ngọt) là loại trái cây "ngon, bổ, rẻ" xuất hiện phổ biến ở mọi chợ Việt suốt mùa thu. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời, đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hòa huyết áp, cân bằng lượng nước và điện giải trong cơ thể khi tiết trời chuyển lạnh.

Thời tiết mùa thu se lạnh đôi khi khiến tâm trạng con người dễ bị trầm xuống. Chuối chín chứa lượng lớn vitamin B6 và tryptophan, một axit amin tiền chất hỗ trợ cơ thể sản xuất serotonin và melatonin. Những chất truyền dẫn thần kinh này giúp tinh thần thư thái, giảm bớt căng thẳng hay cảm giác uể uể do thời tiết thu đông và cải thiện chất lượng giấc ngủ vào buổi tối. Một quả chuối chín mỗi ngày là cách đơn giản để nạp năng lượng tức thì và kích thích tiêu hóa lành mạnh.

4. Đu đủ chín

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Đu đủ chín với sắc vàng pha cam rực rỡ là nguồn dồi dào enzyme papain tự nhiên. Các công trình nghiên cứu tại Đại học Rochester (Mỹ) cho thấy enzyme papain hỗ trợ phân giải protein hiệu quả, làm giảm gánh nặng cho dạ dày, ngăn ngừa chứng đầy hơi, khó tiêu và tối ưu hóa quá trình hấp thụ dưỡng chất khi thời tiết chuyển sang thu.

Lượng vitamin C dồi dào trong đu đủ chín thậm chí còn cao hơn cả cam, kết hợp với các carotenoid giúp kích thích sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi cho làn da và ngăn ngừa tình trạng nứt nẻ môi hay da khô ráp trong suốt mùa thu.

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