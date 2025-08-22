Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Choáng ngợp bên trong bảo tàng Ronaldo tại Hong Kong (Trung Quốc)

22-08-2025 - 14:13 PM | Lifestyle

Bảo tàng Ronaldo có gì?

Mới đây, toàn đội Al-Nassr đã có một trải nghiệm đặc biệt khi cùng nhau tham quan bảo tàng CR7 Life – không gian trưng bày những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo, đặt tại trung tâm thương mại K11 Musea (khu Tsim Sha Tsui, Hong Kong, Trung Quốc).

Ban huấn luyện và các cầu thủ Al-Nassr di chuyển bộ hành từ khách sạn Regent Hong Kong đến bảo tàng, dành khoảng 30 phút để chiêm ngưỡng những kỷ vật gắn liền với siêu sao người Bồ Đào Nha. Tân HLV Jorge Jesus – người vừa thay thế Stefano Pioli ở mùa giải mới đặc biệt chú ý đến những hiện vật đánh dấu quãng thời gian Ronaldo khoác áo Juventus cũng như bức tượng sáp mặc trang phục truyền thống Ả Rập, tượng trưng cho bước ngoặt khi anh gia nhập CLB Al-Nassr.

Trong suốt chuyến tham quan, các thành viên đội bóng không giấu được sự thích thú trước những kỷ vật gợi nhớ tuổi thơ của CR7. Họ dừng lại khá lâu bên chiếc áo đấu của Andorinha – CLB thiếu niên đầu tiên của Ronaldo, cùng mô hình tái hiện căn phòng ngủ giản dị tại Madeira, nơi giấc mơ trở thành cầu thủ vĩ đại bắt đầu. Sau khi rời bảo tàng, nhóm cầu thủ tiếp tục dạo bước dọc bờ cảng và ghé thăm tượng đài Lý Tiểu Long, biểu tượng bất diệt của văn hoá Hong Kong.

Choáng ngợp bên trong bảo tàng Ronaldo tại Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 1.

Al-Nassr đi thăm bảo tàng CR7

Không chỉ riêng tập thể Al-Nassr, trước đó vào ngày 17/8, chính Ronaldo cũng đã có mặt tại bảo tàng để tận mắt ngắm nhìn những dấu mốc trong sự nghiệp được tái hiện nơi đây. Sự xuất hiện của CR7 lập tức tạo nên "cơn sốt" khi hàng trăm cổ động viên chen lấn, hò reo bên ngoài trung tâm thương mại. Dù dự định ký tặng áo cho fan, nhưng do tình trạng xô đẩy, siêu sao người Bồ Đào Nha buộc phải rời đi sau khoảng 30 phút tham quan.

Choáng ngợp bên trong bảo tàng Ronaldo tại Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 2.

Ronaldo gây sốt khi đến bảo tàng

Khác với chuyến ghé thăm chóng vánh của Ronaldo, buổi tham quan ngày 19/8 của đội Al-Nassr diễn ra trong bầu không khí thoải mái hơn. Khi trở về khách sạn, các cầu thủ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ địa phương. Một số thành viên đã dành thời gian ký tặng và giao lưu, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ với fan Hong Kong.

Việc bảo tàng CR7 Life hiện diện tại một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất Hong Kong cho thấy sức hút vượt biên giới của Ronaldo. Không chỉ là nơi trưng bày áo đấu, huy chương, tượng sáp hay kỷ vật cá nhân, bảo tàng còn là hành trình kể lại câu chuyện từ cậu bé nghèo ở Madeira đến ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Choáng ngợp bên trong bảo tàng Ronaldo tại Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 3.

Tượng Ronaldo bên trong bảo tàng

Đáng chú ý, cùng trong ngày 19/8, Ronaldo tiếp tục để lại dấu ấn trên sân cỏ khi kiến tạo giúp Al-Nassr đánh bại Al Ittihad 2–1 ở bán kết Siêu Cúp Saudi. Chiến thắng này mở ra cơ hội để đội bóng của anh chinh phục danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới khi đối đầu Al Ahli ở trận chung kết diễn ra tối 23/8 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo Hải Đăng

ronaldo

