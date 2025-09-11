Chơi lớn như SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Tặng 10 USDT cùng khóa học 1 triệu đồng để hút khách hàng trải nghiệm đầu tư tài sản số

Ngày 9/9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết 5/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Nghị quyết có hiệu lực từ hôm nay.

Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện thí điểm thị trường này trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia.

Tổ chức, cá nhân tham gia thị trường phải bảo đảm quy định về công bố thông tin, phát hành, giao dịch, cũng như mục đích sử dụng tài sản mã hóa. Họ cũng phải tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, an toàn thông tin - an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và các quy định chuyên ngành khác.

Để khuyến khích khách hàng tham gia thị trường an toàn, hạn chế rủi ro, Công ty Chứng khoán SSI vừa giới thiệu chương trình trải nghiệm đầu tư tài sản số dành cho nhà đầu tư cá nhân từ nay đến 31/12. Theo đó, khách hàng được tham gia miễn phí khóa học về tài sản số trị giá 1 triệu đồng và nhận gói quà tặng tương đương 300.000 đồng (10 USDT).

Chương trình được giới thiệu với mục tiêu giúp nhà đầu tư tiếp cận, học hỏi kiến thức cơ bản về tài sản số và có cơ hội trải nghiệm đầu tư. SSI cũng khuyến nghị khách hàng tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Động thái đầu tiên của SSI sau khi Chính phủ quyết định thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt trên 105 tỷ USD với lợi nhuận tạo ra gần 1,2 tỷ USD (2023).

Còn theo báo cáo của Triple-A năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền số. Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận crypto theo dữ liệu của công ty phân tích Chainalysis, với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần so với trung bình toàn cầu.



