Chọn giấy sạch – sống xanh: Bước nhỏ cho sức khỏe lớn cùng In Hàng Không

Thực tế, nhiều hộ gia đình, quán ăn vẫn vô tình sử dụng giấy trôi nổi, kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe. Trước thực trạng đó, Công ty CP In Hàng Không – thương hiệu hơn 20 năm kinh nghiệm – kiên định hướng đi bền vững: cung cấp giấy ăn sạch – an toàn – đạt chuẩn, đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình "Sống xanh – Sống khỏe".

Hàng giả len lỏi mọi ngóc ngách: Thách thức đối với niềm tin tiêu dùng

Hàng giả, hàng nhái liên tiếp bị phát hiện thời gian qua, từ sữa, thuốc, dầu ăn đến mì chính. Xu hướng này không dừng ở thực phẩm, dược phẩm mà đã xâm nhập vào giấy ăn – vật dụng tưởng chừng đơn giản nhưng thiết yếu.

Hệ lụy của hàng giả không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn bào mòn niềm tin người tiêu dùng, kìm hãm doanh nghiệp làm ăn chân chính. Cuộc chiến này không thể đơn lẻ – cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để làm sạch thị trường, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Giấy ăn – Vật dụng nhỏ, rủi ro lớn nếu chọn sai

Ít ai nghĩ một tờ giấy ăn nhỏ bé lại có thể trở thành "nguy cơ tiềm ẩn" cho sức khỏe nếu được làm từ nguyên liệu tái chế kém chất lượng, không kiểm định.

Tại nhiều chợ dân sinh, quán ăn bình dân, giấy ăn không nhãn mác, màu xỉn, thô ráp vẫn bày bán tràn lan. Chúng có thể chứa hóa chất tẩy trắng, phẩm màu độc hại, gây hại hệ hô hấp, tiêu hóa, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người cao tuổi.

Dù không đạt chuẩn vệ sinh, nhiều cơ sở vẫn tiêu thụ nhờ tâm lý "rẻ thì dùng tạm" – vô tình đánh đổi sức khỏe lấy giá rẻ.

Giải pháp đến từ thương hiệu uy tín: In Hàng Không – Giấy sạch từ nguồn gốc

Giữa thực trạng đó, Công ty CP In Hàng Không không chỉ sản xuất giấy, mà đang mang đến giải pháp sống an toàn và văn minh cho người tiêu dùng hiện đại.

In Hàng Không cam kết "Giấy sạch – Sống xanh", sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh, không hóa chất độc hại. Giấy mềm mịn, thấm hút tốt, an toàn cho da và sức khỏe gia đình, kể cả trẻ em, người cao tuổi.

Mỗi lô giấy ăn In Hàng Không đều trải qua kiểm định khắt khe, từ nguyên liệu đến thành phẩm. Quy trình chuẩn ISO khép kín giúp sản phẩm luôn sạch, an toàn, tạo dựng niềm tin bền vững nơi khách hàng và đối tác.

"Chúng tôi tin rằng, người tiêu dùng xứng đáng được bảo vệ từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Một tờ giấy ăn sạch không chỉ nâng tầm chất lượng bữa ăn mà còn phản ánh sự tử tế của doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội mà chúng tôi cam kết theo đuổi", đại diện In Hàng Không chia sẻ.

Niềm tin từ những trải nghiệm thực tế

Không cần những lời quảng cáo cầu kỳ, giấy ăn của In Hàng Không đã chinh phục khách hàng bằng chất lượng thật, giá trị thật.

Chị Thu Hoài (TP. HCM) – một người tiêu dùng trung thành – cho biết:

"Gia đình tôi đã chuyển sang dùng giấy ăn In Hàng Không hơn 2 năm nay. Tờ giấy mềm, sạch, không mùi hóa chất, cảm giác an toàn khi dùng trong bữa ăn – nhất là nhà có con nhỏ. Tôi nghĩ, chọn đúng sản phẩm là cách đơn giản nhất để bảo vệ gia đình mỗi ngày."

Không chỉ các hộ gia đình, nhiều hệ thống siêu thị, chuỗi nhà hàng, trường học… cũng đang ưu tiên lựa chọn giấy ăn của In Hàng Không để phục vụ thực khách, học sinh – như một minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng dịch vụ và sức khỏe cộng đồng.

Để mang lại sự an tâm tuyệt đối, Công ty CP In Hàng Không chính thức áp dụng tem xác thực chính hãng trên tất cả sản phẩm. Người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR là có thể xác minh nhanh chóng, tránh rủi ro từ hàng trôi nổi kém chất lượng.

Hướng dẫn sử dụng tem xác thực chính hãng

Bước 1: Cào tem, quét mã QR sau đó mở link

Bước 2: Nhập số điện thoại - mã bảo vệ rồi nhấn kích hoạt

Bước 3: Xem kết quả xác thực thông tin sản phẩm

Gọi tên hành động: Chọn giấy sạch – chọn sự an tâm

Trên hành trình sống khỏe, đôi khi những thay đổi nhỏ lại tạo nên sự khác biệt lớn. Việc lựa chọn giấy ăn – tưởng chừng đơn giản – chính là bước đầu tiên để xây dựng một bữa ăn sạch, an toàn và văn minh.

"Một bữa ăn sạch không chỉ đến từ thực phẩm an toàn, mà còn từ những chi tiết nhỏ nhất như một tờ giấy ăn."

Chọn đúng sản phẩm – là chọn sự an tâm, chọn giá trị sống có trách nhiệm.

Giấy Hàng Không – Giấy Sạch, Sống Xanh

Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần In Hàng Không

Website: https://aviprint.com.vn/

Hotline: 0243 827 2008 - 0243 872 1026

Fanpage: https://www.facebook.com/Giayhangkhongvn

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 16 Hoàng Minh Đạo, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội

CN phía Nam: 532 Lê Minh Nhựt, Tổ 06 Ấp Mũi Lớn 2, Xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh