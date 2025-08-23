Chồng mua đất, vợ ký giấy khước từ tài sản, tiền nong không chung 1 đồng: Tâm sự khiến CĐM xôn xao

Gom tiền về 1 mối cho dễ quản lý, tài sản lớn như nhà cửa, đất đai "tậu" được sau khi cưới thì tính là tài sản chung. Đó là "công thức" nhiều gia đình đang áp dụng, và chắc chắn không sai, chẳng có gì đáng bàn cãi vì đúng theo luật. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có quan điểm, cũng áp dụng cách quản lý tài chính như vậy.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp ngoại lệ. Kết hôn 13 năm, có 2 con rồi nhưng chưa từng chung đụng tiền nong, kể cả các tài sản lớn như mua đất, đầu tư,... cũng mạnh ai nấy làm.

"Vợ chồng độc lập kinh tế vẫn hạnh phúc bình thường"

Đó là câu mà cô vợ nhấn mạnh trong bài đăng của mình, bởi lẽ nhiều người thường mặc định vợ chồng mà không chung tiền, thì khó lòng hạnh phúc.

Ảnh minh họa

"Mình quan niệm bản thân phải tự lo được cho mình và con, để nếu cuộc sống có biến cố gì thì vẫn đứng vững. Thế nên từ lúc còn độc thân là mình đã có ý thức tiết kiệm, để dành ra 1 khoản tiền riêng.

Lúc lấy chồng rồi có con thì 2 đứa cũng thỏa thuận rõ ràng. Nhà bố mẹ mua chồng mua cho rồi, không mất tiền thuê. Tiền học của 2 con chồng lo, còn mình lo tiền sinh hoạt, đi chợ, điện nước,… Đi ăn nhà hàng ở ngoài thì chồng trả, hôm nào mình vui vui thì mình mới trả. Đi du lịch thì chia đôi.

Về đầu tư thì cũng tiền ai người nấy đầu tư. Chồng mua đất thì mình ký giấy khước từ tài sản, đến khi mình mua đất thì chồng cũng vậy. Nhà mình không có tài sản gì chung ngoài 2 đứa con. Mình và chồng còn chẳng ai biết chính xác đối phương có bao nhiêu tiền, chỉ áng áng qua những lần ký giấy khước từ tài sản. Thế mà cưới nhau 13 năm rồi vẫn hạnh phúc, vui vẻ bình thường" - Cô vợ chia sẻ.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng, có người bày tỏ sự thán phục cho quan điểm quản lý tài chính lẫn tài sản của gia đình này, cũng có người cho rằng do cả vợ lẫn chồng đều giỏi nên mới làm được thế, chứ nếu mà tiền ăn lẫn tiền nuôi con còn không đủ thì không chung đụng tiền nong đồng nghĩa với hôn nhân không thể vui vẻ, bền vững.

"Cái này chỉ áp dụng được với những nhà có mức thu nhập cao thôi chứ còn lương thấp - trung bình mà mạnh ai nấy giữ thì chắc cãi nhau như cơm bữa mất. Quá nhiều thứ phải lo nên không chung tay thì khó mà nuôi con, rồi tiết kiệm mua nhà nổi" - Một người thẳng thắn.

"Nếu mà làm được thế thì quá hay, quá thoải mái rồi chứ thực ra gom tiền về 1 mối thì người cầm tiền cũng nặng đầu lắm. Chẳng qua là không còn cách nào khác nên mới phải thế thôi" - Một người bày tỏ.

"Chứng tỏ là cả vợ lẫn chồng đều giỏi và có tư duy rất cởi mở thì mới sòng phẳng vậy được. Quan trọng là cái tư duy, chứ mình thấy đầy gia đình thu nhập cao nhưng vẫn xích mích chuyện tiền nong lắm, vợ tiêu thì chồng không hài lòng khoản này khoản kia" - Một người chia sẻ.

2 điều cần thỏa thuận rõ để tránh mâu thuẫn tiền bạc trong hôn nhân

Mâu thuẫn tiền bạc thực ra không đến từ việc quy hết tiền về 1 mối, hay mạnh ai người đó giữ, mà đến từ việc cả hai chưa thành thật, chưa nghiêm túc bàn bạc chuyện tài chính gia đình với nhau. Vậy phải làm sao để hạn chế tình trạng này? Câu trả lời gói gọn trong 2 điều rất quan trọng mà các cặp đôi cần trò chuyện, làm rõ và thống nhất.

1 - Mức thu nhập và các khoản nợ của mỗi người

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát chỉ là chuyện khả thi khi chưa về chung một nhà. Chẳng ai muốn kết hôn xong lại phải đi gánh những khoản nợ mà bản thân mình chẳng phải người đi vay.

Ảnh minh họa

Lúc ấy, bỏ thì thương, vương thì tội. Tựu trung là cả hai chẳng ai vui vẻ, hạnh phúc được. Vì vậy, hãy thành thật với nhau về mức thu nhập hoặc các khoản nợ, không chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương, mà còn hạn chế nhiều cuộc xung đột không đáng có trong hôn nhân.

2 - Làm rõ trách nhiệm tài chính của từng người trong hôn nhân

Sau khi thành thật với nhau về mức thu nhập hiện tại cũng như các khoản nợ, có 4 câu hỏi mà các cặp đôi nên làm rõ:

1. Ai là người quản lý tài chính trong gia đình?

2. Tỷ lệ đóng góp của mỗi người cho các khoản chi phục vụ đời sống, khoản tích lũy, khoản tiết kiệm phục vụ các mục tiêu lớn (sinh con, mua nhà, mua xe,...)?

3. Hàng tháng hoặc lễ Tết, sẽ biếu nhà nội - nhà ngoại bao nhiêu tiền? Số tiền này là cả hai vợ chồng cùng đóng góp và cùng lo, hay vợ lo nhà vợ, chồng lo nhà chồng?

4. Mỗi người sẽ dành bao nhiêu % thu nhập để phục vụ sở thích cá nhân của mình?

Phải làm rõ được 4 vấn đề này, việc quản lý tài chính trong hôn nhân, cũng như việc tích lũy tiền bạc để thực hiện các mục tiêu lớn trong tương lai, mới bớt phần trắc trở.