Chồng sắp cưới nhắn nhủ tới con riêng của nữ NSND 56 tuổi, nổi tiếng cả nước

Mới đây, trên Facebook cá nhân, NSND Thanh Lam đăng tải status dài chia sẻ về cuộc sống đời thường sau ánh đèn sân khấu. Nữ nghệ sĩ viết:

"Đằng sau ánh đèn, khi trở về, ngồi bên những đứa con gái của mình, nghe tiếng cười trong trẻo của các cháu nhỏ. Những câu nói hồn nhiên, những lời yêu thương đơn sơ mà các con dành cho tôi, như dòng nước mát lành…Tôi thấy mình được renew, được làm mới, được tái sinh. Ở nơi ấy, tôi không phải là nghệ sĩ, mà là một người mẹ, một người bà đang lắng nghe sự sống đang chảy qua từng hơi thở…

Nhân chi sơ tính bản thiện. Trẻ thơ nhắc tôi nhớ rằng cội nguồn của con người là thiện lương, là sáng trong, là chân thật. Những điều ấy không nằm trong tiếng vỗ tay hay hào quang, mà nằm trong sự bình dị của tình thân, trong ánh mắt không vụ lợi, trong những cái ôm vô điều kiện.

Và tôi hiểu, âm nhạc mà tôi tìm kiếm, tiếng hát tôi cất lên, rốt cuộc cũng phải trở về từ chính nơi trong sáng ấy, nơi mà tâm hồn được gột rửa, nơi mà con người học cách thương nhau… bên nhau".

Kèm theo status là hình ảnh Thanh Lam cùng các con và các cháu đang du lịch nước ngoài.

Thanh Lam hạnh phúc bên con cháu.

Thanh Lam và chồng sắp cưới.

Điều đáng chú ý, phía dưới phần bình luận, chồng sắp cưới của NSND Thanh Lam là bác sĩ Tiến Hùng nhắn nhủ đến các con riêng của cô: "Các con quản lý mama cho bác nhé". Anh còn trách khéo Thanh Lam vì cô "mới kể làm mẹ, chưa kể làm vợ nó thế nào". Đáp lại, Thanh Lam chỉ viết ngắn gọn: "Bí mật". Cách yêu trẻ trung, không ngại bày tỏ tình cảm của cả hai khiến nhiều người thích thú.

Thanh Lam và bác sĩ Tiến Hùng quen nhau khi nữ ca sĩ đến bệnh viện để điều trị mắt. Từ những lần gặp gỡ, hai người nảy sinh tình cảm và chính thức công khai năm 2020. Bác sĩ Tiến Hùng sinh năm 1962, là chuyên gia nhãn khoa có tiếng, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Thanh Lam cũng từng có một cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Quốc Trung và có hai con chung.

Dù xuất phát điểm khác biệt – một người trong ngành y, một người trên sân khấu – cả hai tìm được sự đồng điệu, sẻ chia trong cuộc sống. Sau thời gian gắn bó, họ đã làm lễ dạm ngõ và chuẩn bị cho một đám cưới được nhiều người chờ đợi. Thanh Lam từng nói bác sĩ Hùng là người nhẹ nhàng nhưng bản lĩnh, xem cô không chỉ là người yêu mà còn là người bạn đồng hành. Cặp đôi hiện thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và chuyến đi, lan tỏa hình ảnh một mối tình muộn màng nhưng đong đầy hạnh phúc.