Nữ nghệ sĩ trẻ đẹp là CEO sở hữu spa làm đẹp, khu du lịch sinh thái 50.000m2, sinh 4 con cho đại gia

Nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Việt

Vân Trang sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Cô được biết đến là một trong những diễn viên truyền hình và điện ảnh nổi bật của showbiz Việt hơn một thập niên qua.

Ngay từ khi còn rất trẻ, Vân Trang đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Sau này, cô theo học khoa Diễn viên của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, rồi từ đó bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Vân Trang là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Việt

Vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Đam mê (năm 2007) giúp Vân Trang được chú ý và từ đó đến gần hơn với khán giả. Chỉ vài năm sau, cô liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim gây tiếng vang như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Dù gió có thổi...

Không chỉ là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, cô còn khẳng định năng lực qua nhiều giải thưởng uy tín như Giải Mai Vàng cho "Nữ diễn viên được yêu thích" (năm 2010), giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 nhờ vai Ý Linh trong Scandal.

Bên cạnh đóng phim, Vân Trang còn là MC của nhiều chương trình truyền hình. Cô cũng từng được mời làm giám khảo phim truyện tại Liên hoan phim Việt Nam 2015 khi mới 25 tuổi, trở thành một trong những giám khảo trẻ nhất lịch sử sự kiện.

Vân Trang hiện chọn lọc dự án phim ảnh để có thời gian chăm sóc gia đình và kinh doanh

Tuy vậy, kể từ khi lập gia đình, Vân Trang chủ động chọn lọc dự án để cân bằng giữa nghệ thuật và cuộc sống riêng. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhưng nghệ thuật vẫn luôn là đam mê không bao giờ bỏ.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng đại gia và 4 con

Năm 2016, Vân Trang kết hôn với Hữu Quân, một doanh nhân Việt kiều thành đạt. Sau khi lập gia đình, cô tạm lui khỏi những vai diễn dày đặc để tập trung vun vén tổ ấm. Nữ diễn viên và chồng hiện có 4 người con đáng yêu, 3 gái, 1 trai.

Vân Trang nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Dù sinh 4 con liên tiếp, nhưng với nữ diễn viên, mỗi ngày nhìn con lớn lên, cô thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Ở nhà, Vân Trang dạy con viết chữ, khả năng tập trung, nghĩ ra nhiều trò để chơi với mỗi bé. Cô cũng thường xuyên trổ tài nấu ăn, làm nhiều món ngon cho gia đình.

Vân Trang và ông xã đại gia

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Chồng Vân Trang, doanh nhân Hữu Quân là người đồng hành quan trọng, vừa lo kinh doanh vừa hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên tiết lộ chồng luôn ủng hộ cô quay lại nghệ thuật khi có kịch bản phù hợp, đồng thời sẵn sàng chia sẻ việc chăm sóc con cái. Chính sự chia sẻ này giúp cô giữ được cân bằng giữa hình ảnh một nghệ sĩ, một doanh nhân và một người mẹ.

Gia đình Vân Trang thường xuất hiện trong các chuyến du lịch, kỳ nghỉ dưỡng hoặc những buổi tụ tập bạn bè. Hình ảnh một nữ nghệ sĩ xinh đẹp, ba con ngoan ngoãn, chồng thành đạt khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

U40 "mát tay" kinh doanh, là CEO của 1 spa, 1 khu du lịch sinh thái 50.000m2

Không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh, Vân Trang còn được biết đến như một doanh nhân trẻ thành công. Hiện cô và chồng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước gồm biệt thự, spa và khu du lịch sinh thái quy mô lớn.

Gia đình Vân Trang sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1000m2 tại TP.HCM. Biệt thự mang gam màu trắng chủ đạo, thiết kế theo phong cách mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và nhiều cây xanh, tiểu cảnh. Ngoài ra, vợ chồng cô chi phí khá lớn cho việc cải tạo căn nhà theo phong cách nghỉ dưỡng, tạo ra không gian thư giãn cho gia đình mỗi khi cần “trốn” khỏi guồng công việc.

Biệt thự bề thế nơi vợ chồng Vân Trang đang sống cùng các con

Song song với diễn xuất, Vân Trang giữ vai trò CEO một spa làm đẹp có tiếng tại TP.HCM. Tại đây, cô đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ đa dạng từ chăm sóc da, massage đến liệu trình cao cấp.

Bản thân cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện ngành spa, khẳng định vị thế một doanh nhân trẻ, năng động. Sự tinh tế trong cách quản lý giúp spa của cô giữ vững chỗ đứng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Vân Trang sở hữu một spa làm đẹp ở TP.HCM

Điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp kinh doanh của Vân Trang là khu du lịch sinh thái rộng 50.000m2, có sức chứa khoảng 1000 khách tại Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp) - quê hương cô.

Khu nghỉ dưỡng được xây dựng bên bờ sông Tiền, giữ nguyên nét đặc trưng làng quê miền Tây với vườn cây, ao cá, lều trại, bungalow và quán cà phê nổi. Không gian trưng bày thêm chén, đĩa, tủ gỗ cổ xưa, gợi nhớ về nếp sống Nam Bộ xưa. Những căn bếp nấu bằng lò than, những hàng tre xanh mát trước sân càng khiến khu sinh thái trở nên gần gũi và ấm áp.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng của gia đình Vân Trang

Vân Trang mong muốn nơi đây trở thành điểm đến thư giãn cho gia đình và bạn bè, đồng thời là điểm hẹn cho du khách muốn trải nghiệm không khí miền Tây miệt vườn. Nhiều sự kiện, đêm nhạc được tổ chức tại đây, mời nghệ sĩ biểu diễn, tạo thêm sức hút cho du khách.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật và kinh doanh giúp Vân Trang không chỉ duy trì danh tiếng trong showbiz mà còn khẳng định vị thế một nữ CEO trẻ đẹp, giàu bản lĩnh. Cô đã chứng minh nghệ sĩ hoàn toàn có thể thành công ở nhiều lĩnh vực, nếu biết tận dụng lợi thế hình ảnh và nỗ lực hết mình.