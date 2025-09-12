“Chốt” thời gian xong mặt bằng tuyến đường hơn 1.500 tỉ đồng giữa đô thị Đồng Nai

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong tháng 10-2025, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ) sẽ hoàn thành

Để thực hiện dự án trên, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cần thu hồi hơn 33 ha đất. Trong đó, có hơn 27 ha của 390 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân và tổ chức sử dụng.

Theo UBND phường Trấn Biên, hiện nay, phường đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ) với mục tiêu hoàn thành trong tháng 10-2025.

Dự án có tổng chiều dài hơn 5,4 km, chia làm 2 nhánh.

Cụ thể, nhánh 1 có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo dài hơn 3,7 km.

Nhánh 2, có điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 tại Cù lao Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa dài hơn 1,7 km.

Với nhánh 1, đoạn từ cầu Thống Nhất đến đường Đỗ Văn Thi, hiện chỉ vướng mặt bằng của 1 hộ dân và 1 tổ chức, trong tháng 9-2025 sẽ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, với các đoạn tuyến từ đường Đỗ Văn Thi đến nút giao cầu An Hảo và nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10-2025.

Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ) có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, được khởi công xây dựng vào đầu năm 2023. Hiện nay, toàn dự án có 8 gói thầu xây lắp chính đang được triển khai thi công với giá trị thực hiện đạt gần 609 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao Động

