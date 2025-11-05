Chris Khoa Nguyễn - trai đẹp bị đồn "không có thật" bất ngờ tái xuất, đã kết hôn!!!

Chiều tối 5/11, Chris Khoa Nguyễn - hot boy đình đám một thời bất ngờ đăng bài trên tài khoản Instagram khiến cư dân mạng choáng váng. Bởi lẽ đây là bài đăng đầu tiên của anh chàng sau 7 năm “mai danh ẩn tích”.

Theo bài đăng, trong 7 năm qua, cuộc sống của Chris Khoa Nguyễn đã thay đổi nhiều: già dặn hơn, bớt đẹp trai đi nhưng trưởng thành hơn. Anh đã đổi việc, chuyển chỗ ở, kết hôn, trải qua cả niềm vui lẫn mất mát. Vì sắp đi du lịch trong năm tới, anh quyết định mở lại Instagram để ghi lại kỷ niệm, đồng thời gửi lời chào và cảm ơn những người vẫn theo dõi mình.

Loạt ảnh mới của Chris Khoa Nguyễn

Nguyên văn chia sẻ của Chris Khoa Nguyễn:

“Nếu phải tóm tắt quãng thời gian kể từ bài đăng cuối cùng của tôi vào năm 2018, thì có lẽ là: già thêm 7 tuổi, kém đẹp trai hơn kha khá, nhưng khôn ngoan hơn một chút. Đã vài lần đổi việc, chuyển thành phố, đổi nhà và kết hôn.

Trải qua niềm vui lẫn mất mát, học hỏi được từ vài sai lầm và hy vọng là đã sống một cuộc đời trọn vẹn.

Thế giới đã thay đổi nhiều - không chắc là còn ai dùng Instagram nữa, nhưng thôi kệ. Năm tới tôi sẽ đi đây đi đó một chút, nên nghĩ rằng sẽ mở lại Instagram vài tháng để ghi lại những kỷ niệm của mình. Hy vọng mọi người vẫn ổn và cảm ơn vì vẫn dõi theo tôi.

P/S: Xin lỗi vì hộp thư Instagram của tôi hình như bị lỗi sau ngần ấy năm, tôi sẽ fix lại sớm”.

Phía dưới bài đăng này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bất ngờ vì nhiều lý do. Có người sốc vì cuối cùng cũng đến ngày Chris Khoa comeback, có người bất ngờ vì anh chàng vẫn điển trai như ngày nào và đã kết hôn.

“Ôi trời ơi. Rất vui khi thấy anh trở lại. Nhìn anh vẫn vậy”, “Trời ơi, anh đã kết hôn rồi? Không thể tin được là anh đã trở lại”, “Ôi trời! Anh ơi, đợi anh lâu lắm rồi”, “Lâu lắm rồi mới thấy Khoa cập nhật trở lại. Mấy năm trời luôn rồi”, “Trời ơi anh ơi! Chào mừng anh quay trở lại nhé!”,... là phản ứng sốc của cư dân mạng.

Đầu năm 2015, chàng trai gốc Việt Chris Khoa Nguyễn (sinh năm 1994) là cái tên khiến dân tình phải rần rần. Thời điểm đó Khoa không chỉ gây ấn tượng vì vẻ ngoài điển trai, là người mẫu của thương hiệu đình đám Abercrombie & Fitch mà còn là “con nhà người ta” theo nghĩa đen.

Chris Khoa Nguyễn ngày xưa

Năm 2016, Khoa nhận được 6 lời mời làm thực tập sinh từ các công ty hàng đầu như Google, Apple, Goldman Sachs, BlackRock, Bank of England và HSBC. Đến tháng 8/2017, anh chàng tốt nghiệp ngành Kinh tế và Quan hệ Ngoại giao của trường Đại học Exeter (Anh). Ngoài ra Khoa còn gây ấn tượng với những thông tin như thông thạo 7 thứ tiếng.

Đầu năm 2018, ở tuổi 24, Chris Khoa tiết lộ mình đã được nhận vào làm việc ở vị trí cố vấn tại Bộ Tài chính Anh quốc. Đồng thời anh chàng cũng quyết định rời bỏ con đường người mẫu, lựa chọn tập trung cho công việc trong lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Cũng từ năm 2018, Khoa bất ngờ thông báo sẽ không đăng bài lên Instagram và Facebook nữa vì “không kiểm soát được số lượng tin nhắn spam và tài khoản giả mạo”. Việc này khiến những người hâm mộ Chris Khoa vẫn không khỏi lo lắng cho anh chàng, hàng loạt bình luận hỏi thăm và động viên được để lại phía dưới bài đăng.

Anh chàng dừng đăng bài từ năm 2018 (Ảnh chụp màn hình)

Thời điểm đó, profile quá hoàn hảo, vẻ ngoài điển trai cùng quyết định của Chris Khoa đã làm dấy lên nghi vấn anh chàng này… không có thực. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một “nhân vật hư cấu” do ai đó tạo nên. Tuy nhiên Chris Khoa không có bất cứ phản hồi nào về việc này.



(tổng hợp)