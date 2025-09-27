Chú chim đầu tiên được lên hot search xứ Trung vì thái độ cực gắt với du khách

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với một đoạn video hài hước ghi lại tình huống bất ngờ khi du khách trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh cùng đại bàng Mông Cổ tại Tân Cương. Đây vốn là hoạt động du lịch nổi tiếng, được nhiều blogger và khách tham quan yêu thích bởi sự độc đáo và vẻ đẹp hùng vĩ mà nó mang lại.

Chim đại bàng chuẩn bị đáp xuống tay của nữ du khách

Trong đoạn video, một nữ du khách hào hứng chuẩn bị tạo dáng, định một tay đỡ đại bàng để ghi lại khoảnh khắc thật ngầu và oai phong. Tưởng rằng sẽ có một video thật ngầu, thế nhưng kế hoạch nhanh chóng đổ bể. Khi chú chim khổng lồ sải cánh đáp xuống, trọng lượng nặng nề của nó khiến cô gái không thể giữ vững. Thay vì một cảnh tượng hùng dũng như trên MXH, đại bàng bỗng mất thăng bằng, chúi đầu cắm thẳng xuống đất trong một tình huống vừa bất ngờ vừa dở khóc dở cười.

Tay của nữ du khách giữ không được chú chim đại bàng

Điều làm người xem cười nghiêng ngả hơn cả là phản ứng của chú đại bàng ngay sau đó. Không chỉ dừng lại ở cú ngã quê xệ, chú đại bàng dường như thẹn quá hoá giận. Ngay lập tức, nó tung chân đá thẳng vào cô gái như để “trút giận” vì pha đáp đất mất mặt. Hình ảnh một loài chim vốn gắn liền với sự uy dũng, oai vệ nay lại lâm vào cảnh quê độ khiến nhiều người phải bật cười. Thậm chí, chú chim này còn lên hẳn trang thông tin lớn của Trung Quốc vì màn đáp đất quê xệ này.

Hành động này khiến chú chim đại bàng được lên trang thông tin lớn. Nguồn: Fanpage Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp • 今晚月色真美

Đoan video sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây chính là chú “chim ngành” đanh đá nhất quả đất vì dám thái độ với khách hàng, mặt khác họ bình luận đây chính là lần làm việc quê xệ nhất của chú chim. Thậm chí, video này còn thu hút một lượng lớn cư dân mạng Việt Nam chia sẻ rầm rộ:

- Đại bàng vàng: Sải cánh 10000m trên cao không sao nhưng cắm mặt xuống đất từ độ cao 1m.

- Lần đầu thấy đại bàng thẹn quá hóa giận.

- “Chim ngành” mà làm nghề đanh đá quá.

- Bực hết cả chim.

- Uy dũng của ta bị ngươi làm cho mất sạch.

Phản ứng của chú chim khiến cộng đồng mạng bật cười

Được biết, dịch vụ chụp ảnh, quay video cùng chim ưng Mông Cổ tại Tân Cương, Trung Quốc là một hoạt động vô cùng độc đáo và được nhiều khách du lịch yêu thích vì có thể ghi lại khoảnh khắc vô cùng hoành tráng. Thông thường, du khách sẽ mặc những bộ trang phục truyền thống và đứng ở giữa núi rừng hùng vĩ sau đó người huấn luyện chim sẽ hỗ trợ cho du khách để gọi chú chim đáp đúng trên tay của du khách.

Nguồn: Douyin @新华社