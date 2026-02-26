Chủ đầu tư sân bay Long Thành đổi người đại diện pháp luật ngay sau quyết định của Bộ Tài chính

Hội đồng quản trị ACV đã ban hành Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 25/2/2026 thông qua việc cử ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật thay cho Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và kéo dài cho đến khi có nghị quyết mới.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao này được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý là Quyết định số 179/QĐ-BTC và văn bản số 1888/BTC-TCCB cùng được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/2/2026 về công tác cán bộ tại doanh nghiệp.

﻿Ông Lê Văn Khiên sinh năm 1973, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị và là người đại diện sở hữu 11,22% vốn Nhà nước tại ACV. Quá trình chuyển giao đã diễn ra trên thực tế từ đầu tháng 2, khi ông Phiệt ngừng ký các nghị quyết Hội đồng quản trị và ủy quyền cho ông Khiên thực hiện nhiệm vụ này.

Quyết định bổ nhiệm mới nằm trong chuỗi điều chỉnh nhân sự điều hành tại doanh nghiệp đang quản lý 23 sân bay trên cả nước. Hồi đầu tháng, Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng được giao phụ trách ban điều hành. Người tiền nhiệm là Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Việt hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vừa được bầu vào Hội đồng quản trị cuối tháng 1.

Sự dịch chuyển bộ máy diễn ra trong bối cảnh ACV là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 với quy mô 5.000 ha, bao gồm hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách. Dự án có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng này đã hoàn thành một số hạng mục vào cuối năm 2025 và dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm 2026.

Về cấu trúc sở hữu, Bộ Tài chính hiện nắm giữ 95,41% trong tổng số hơn 35.828 tỷ đồng vốn điều lệ của ACV. Dữ liệu tài chính năm 2025 cho thấy doanh thu thuần đạt xấp xỉ 25.960 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.915 tỷ đồng, tương đương mức tăng 3% và thiết lập mặt bằng cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Phản ứng với các thông tin vĩ mô và nội tại, thị giá cổ phiếu ACV trên sàn UPCoM hiện giao dịch quanh mốc 56.000 đồng, biên độ tăng đạt 15% kể từ đầu năm.

Cùng thời điểm ACV sắp xếp lại nhân sự, các doanh nghiệp nhà thầu thuộc liên danh Vietur thi công dự án Long Thành cũng có sự thay đổi lãnh đạo cấp cao. Newtecons đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thụy làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay ông Võ Thanh Liêm từ ngày 13/2, trong khi Vinaconex tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới để bầu ông Trần Đình Tuấn thay thế.