26-02-2026 - 10:45 AM | Doanh nghiệp

Đại gia Trương Sỹ Bá sắp đưa thêm công ty gạo 650 tỷ lên sàn, hệ sinh thái thêm đông vui

Doanh nghiệp dự kiến đưa 65 triệu cổ phiếu lên sàn với mã chứng khoán AAN, tương ứng vốn điều lệ 650 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn cho thương vụ niêm yết là CTCP Chứng khoán DNSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Lương thực A An từ ngày 12/2.

Theo tài liệu công bố, doanh nghiệp dự kiến đưa 65 triệu cổ phiếu lên sàn với mã chứng khoán AAN, tương ứng vốn điều lệ 650 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn cho thương vụ niêm yết là CTCP Chứng khoán DNSE.

Lương thực A An được phát triển trên nền tảng mảng kinh doanh gạo của Tập đoàn Tân Long. Đến năm 2021, doanh nghiệp chính thức thành lập với tên gọi hiện tại và đặt trụ sở tại Hà Nội.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty là buôn bán gạo, lúa mì và các loại ngũ cốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tham gia chế biến, bảo quản rau quả; sản xuất dầu, mỡ; sữa và các sản phẩm từ sữa.

Hiện công ty vận hành 3 nhà máy chế biến gạo với tổng diện tích khoảng 63.000 m2, công suất sấy đạt hơn 4.000 tấn/ngày và tổng sức chứa lên tới 54.000 tấn.

Về quy mô vốn, thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Đến tháng 8/2023, vốn được nâng lên 350 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 650 tỷ đồng vào cuối tháng 12/2025.

Ông Trương Mạnh Linh đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, còn ông Trương Đức Nam giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Báo cáo quản trị năm 2025 cho thấy CTCP Siba Holdings – công ty mẹ – nắm giữ 52,14% vốn tại A An, trong khi ông Trương Mạnh Linh sở hữu 2,14% cổ phần. Trong khi Tập đoàn Tân Long đã thoái toàn bộ 44,29% vốn tại doanh nghiệp này.

Siba Holdings được thành lập vào tháng 10/2021 với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, do ông Trương Sỹ Bá – nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tân Long Group nắm giữ 98% vốn. Ông Bá đồng thời cũng giữ vị trí chủ tịch HĐQT của Siba Holdings.﻿

Trên sàn chứng khoán, 'hệ sinh thái' của ông Trương Sỹ Bá đã﻿ có 2 doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA (mã SBG) và CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF).

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Lương thực A An ghi nhận doanh thu thuần gần 3.319 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước. Kết quả, Lương thực A An ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng, tăng khoảng 61% so với năm 2024.

Với kết quả này, doanh nghiệp vượt khoảng 4% kế hoạch doanh thu và vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 1.609 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng đạt hơn 391 tỷ đồng, tăng 71%.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả cuối năm 2025 đạt hơn 675 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngắn hạn hơn 604 tỷ đồng, chiếm khoảng 90% tổng nợ. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 933 tỷ đồng, bao gồm 650 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và khoảng 132 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

