Động thái mới của ông lớn xuất khẩu gạo An Giang

Cả 02 dự án này của CTCP Xuất khẩu nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX, mã chứng khoán: AFX) đều nằm ở TP. Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang, nay là phường Mỹ Thới tỉnh An Giang.

Dự án thứ nhất là dự án Khu nhà ở thương mại Lộc Phát Golden do AFIEX và Công ty TNHH MTV Lộc Phát Long Xuyên liên danh làm chủ đầu tư có quy mô gần 3 héc-ta, dự kiến được đầu tư thành một khu đô thị phức hợp với nhà liền kề, căn hộ chung cư và trung tâm thương mại

Trong khi đó, dự án thứ hai là Khu dân cư Mỹ Thới do AFIEX trực tiếp làm chủ đầu tư có quy mô tương tự gần 03héc-ta, dự kiến cũng được đầu tư đồng bộ thành một khu đô thị kiểu mẫu trên địa bàn.

Cả 02 dự án đều thuộc nhóm 1 trong danh sách dự kiến của UBND tỉnh An Giang.

AFIEX được biết tới là một trong những doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành khu vực phía Nam hoạt động rong 2 lĩnh vực là lương thực và thức ăn chăn nuôi, thủy sản, cổ phần hóa và sau đó Nhà nước thoái vốn hoàn toàn từ năm 2021.

Sau khi chuyển sang nhóm nhà đầu tư mới, AFIEX đã được tái cấu trúc mạnh mẽ, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ở nhiều mảng như: Thức ăn chăn nuôi - thủy sản; Xuất khẩu gạo và lương thực thực phẩm.

Riêng năm 2024, nhờ thị trường xuất khẩu cá tra tăng trở lại, người chăn nuôi tái đầu tư nên làm tăng sản lượng thức ăn bán ra giúp sản lượng thức ăn – thủy sản của AFIEX tăng trưởng nhảy vọt, và là một trong những yếu tố chính giúp doanh thu thuần đạt hơn 2.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với 2023, nhưng vẫn gấp 3 lần so với năm 2021.

9 tháng đầu năm 2025, trong khi mảng thức ăn – thủy sản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng khi nhu cầu thủy sản được phục hồi và tăng trở lại tại các thị trường lớn về thủy sản của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc,..., mảng lương thực và xuất khẩu gạo được cải thiện giúp AFIEX ghi nhận kết quả tích cực.

Ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị AFIEX cho hay, dự kiến kim ngạch xuất khẩu gạo của AFIEX từ đầu năm tới hết năm 2025 đạt trên 15 triệu USD, tăng đột biến so với 2024, giúp AFIEX đạt doanh thu thuần hơn 1,76 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế 25,2 tỷ đồng, thực hiện được lần lượt 70% và 63% kế hoạch cả năm, và nhiều khả năng cán đích mục tiêu Tổng doanh thu hơn 2.523 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 39,95 tỷ đồng.

Ngoài các mảng sản xuất chủ lực, AFIEX sở hữu quỹ đất rất lớn tại An Giang và Cần Thơ phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, với thời hạn sử dụng đến sau năm 2040, nhiều diện tích đất là đất lâu dài và 02 dự án nêu trên đều là một trong nhiều quỹ đất mà AFIEX hiện nay đang sở hữu.

Trước đó, AFIEX đã triển khai thành công 4 dự án bất động sản khu dân cư tại địa bàn tỉnh An Giang bao gồm khu dân cư Trần Quang Khải, khu dân cư Vỏ sò than bùn Mỹ Thới, khu dân cư - trung tâm thương mại Nam châu Đốc, khu dân cư Thoại Ngọc Hầu, khu dân cư kênh đào mở rộng mặt tiền Quốc lộ 91.

Được biết, ngày 17/11/2025 vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa chính thức ban hành Quyết định 1102/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết 35 triệu cổ phiếu AFX của CTCP Xuất khẩu nông sản thực phẩm An Giang trên HoSE.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị niêm yết của AFX là 350 tỷ đồng, ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM là 27/11.