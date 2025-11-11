Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: Quốc hội

Sáng 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình Quốc hội dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Mục tiêu của lần sửa đổi này là tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Trọng tâm của dự thảo là đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực này sẽ không cần xin giấy phép kinh doanh như trước. Danh mục này bao gồm nhiều lĩnh vực đáng chú ý như dịch vụ kế toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập - tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, và kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động.

Giải thích cho đề xuất này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Luật Đầu tư 2020 quy định 234 ngành, nghề phải có giấy phép. Tuy nhiên, qua rà soát, Chính phủ nhận thấy không ít lĩnh vực trong số này có thể được quản lý hiệu quả thông qua các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ở đầu ra. Do đó, việc chuyển 25 ngành, nghề sang cơ chế hậu kiểm được kỳ vọng sẽ hạn chế rào cản gia nhập thị trường, giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp.

Bên cạnh việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, dự thảo luật cũng đề xuất nhiều thay đổi quan trọng khác. Đáng chú ý là việc dự kiến bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án có quy mô dưới 20 tỷ đồng; các dự án này có thể chỉ cần đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước. Các dự án từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc thuộc ngành, nghề có điều kiện vẫn cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chính phủ cũng muốn thu hẹp phạm vi các dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong nước. Theo đề xuất, quy định này sẽ chỉ tập trung vào các dự án phát triển hạ tầng trong một số lĩnh vực quan trọng như cảng biển, sân bay, viễn thông, hoặc các dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường, quốc phòng, an ninh. Một số trường hợp được đề nghị bổ sung không cần thực hiện thủ tục này bao gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự án khai thác khoáng sản (trừ dự án ngoài khơi) và dự án xây dựng nhà ở.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi



Thẩm tra dự thảo, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, do Chủ nhiệm Phan Văn Mãi đại diện, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để cắt giảm một cách thực chất các điều kiện đầu tư kinh doanh. Cơ quan thẩm tra nhấn mạnh quan điểm chỉ nên giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức và sức khỏe cộng đồng.

Đối với việc bỏ thủ tục chấp thuận đầu tư ra nước ngoài, cơ quan thẩm tra bày tỏ sự đồng tình nhưng lưu ý Chính phủ cần bổ sung quy định về cơ chế thông báo hoặc đăng ký thông tin, không yêu cầu sự phê duyệt, để phục vụ công tác đối soát và hậu kiểm. Đồng thời, cần hoàn thiện quy định về quản lý ngoại hối, bảo đảm liên thông cơ sở dữ liệu để giám sát việc chuyển vốn ra nước ngoài.

Theo lịch trình, dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào ngày 27/11 và dự kiến biểu quyết thông qua vào ngày 11/12 tới đây.

Danh sách 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Chính phủ đề xuất cắt giảm giấy phép: