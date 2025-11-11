Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui: Xuất khẩu gạo, dịch vụ kế toán và 23 ngành khác được Chính phủ đề xuất không cần xin giấy phép kinh doanh

11-11-2025 - 12:11 PM | Doanh nghiệp

Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có dịch vụ kế toán và xuất khẩu gạo, nhằm chuyển đổi mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thúc đẩy tự do kinh doanh.

Tin vui: Xuất khẩu gạo, dịch vụ kế toán và 23 ngành khác được Chính phủ đề xuất không cần xin giấy phép kinh doanh- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: Quốc hội

Sáng 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình Quốc hội dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Mục tiêu của lần sửa đổi này là tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Trọng tâm của dự thảo là đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực này sẽ không cần xin giấy phép kinh doanh như trước. Danh mục này bao gồm nhiều lĩnh vực đáng chú ý như dịch vụ kế toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập - tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, và kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động.

Giải thích cho đề xuất này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Luật Đầu tư 2020 quy định 234 ngành, nghề phải có giấy phép. Tuy nhiên, qua rà soát, Chính phủ nhận thấy không ít lĩnh vực trong số này có thể được quản lý hiệu quả thông qua các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ở đầu ra. Do đó, việc chuyển 25 ngành, nghề sang cơ chế hậu kiểm được kỳ vọng sẽ hạn chế rào cản gia nhập thị trường, giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp.

Bên cạnh việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, dự thảo luật cũng đề xuất nhiều thay đổi quan trọng khác. Đáng chú ý là việc dự kiến bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án có quy mô dưới 20 tỷ đồng; các dự án này có thể chỉ cần đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước. Các dự án từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc thuộc ngành, nghề có điều kiện vẫn cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chính phủ cũng muốn thu hẹp phạm vi các dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong nước. Theo đề xuất, quy định này sẽ chỉ tập trung vào các dự án phát triển hạ tầng trong một số lĩnh vực quan trọng như cảng biển, sân bay, viễn thông, hoặc các dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường, quốc phòng, an ninh. Một số trường hợp được đề nghị bổ sung không cần thực hiện thủ tục này bao gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự án khai thác khoáng sản (trừ dự án ngoài khơi) và dự án xây dựng nhà ở.

Tin vui: Xuất khẩu gạo, dịch vụ kế toán và 23 ngành khác được Chính phủ đề xuất không cần xin giấy phép kinh doanh- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi

Thẩm tra dự thảo, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, do Chủ nhiệm Phan Văn Mãi đại diện, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để cắt giảm một cách thực chất các điều kiện đầu tư kinh doanh. Cơ quan thẩm tra nhấn mạnh quan điểm chỉ nên giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức và sức khỏe cộng đồng.

Đối với việc bỏ thủ tục chấp thuận đầu tư ra nước ngoài, cơ quan thẩm tra bày tỏ sự đồng tình nhưng lưu ý Chính phủ cần bổ sung quy định về cơ chế thông báo hoặc đăng ký thông tin, không yêu cầu sự phê duyệt, để phục vụ công tác đối soát và hậu kiểm. Đồng thời, cần hoàn thiện quy định về quản lý ngoại hối, bảo đảm liên thông cơ sở dữ liệu để giám sát việc chuyển vốn ra nước ngoài.

Theo lịch trình, dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào ngày 27/11 và dự kiến biểu quyết thông qua vào ngày 11/12 tới đây.

Danh sách 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Chính phủ đề xuất cắt giảm giấy phép:

Nhóm
Ngành, nghề
Tài chính - kế toán
Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ thủ tục về thuế
Nông - lâm nghiệp, thủy sản
Xuất khẩu gạo
Tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh
Nuôi, trồng các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước CITES và danh mục thực - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Nuôi động vật rừng
Xuất - nhập khẩu, tái xuất, nhập từ biển mẫu vật tự nhiên của các loài thuộc phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Xuất - nhập khẩu, tái xuất mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo của các loài thuộc phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
Xây dựng, giao thông
Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô
Dịch vụ đóng mới, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa
Dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu biển
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
Xây dựng của nhà thầu nước ngoài
Công nghệ, đất đai
Dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm thông tin đất đai
Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu
Văn hóa, xã hội và y tế
Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động
Dịch vụ tư vấn du học
Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu
Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

