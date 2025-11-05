Chủ khách sạn The Holiday Hạ Long khất nợ trái phiếu

Khách sạn Vịnh Hạ Long khất nợ trái phiếu

Công ty cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long mới đây có văn bản báo cáo tình hình chậm thanh toán trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, lô trái phiếu mã HLHCH2125001 của Khách sạn Vịnh Hạ Long đang có giá trị lưu hành là 200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp phải thanh toán 90 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu vào ngày 30/10/2025.

Tuy nhiên, tổ chức phát hành mới chỉ thanh toán đúng hạn 28 tỷ đồng cộng với 2 tỷ đồng thanh toán chậm. Còn lại, doanh nghiệp chưa thanh toán 60 tỷ đồng với lý do chưa sắp xếp được đủ nguồn vốn.

Tổ chức phát hành cho biết đã được trái chủ đồng ý khắc phục việc chậm thanh toán gốc trái phiếu trong vòng 10 ngày kể từ ngày 30/10/2025.

Được biết, trái phiếu mã HLHCH2125001 được phát hành ngày 2/8/2021, trị giá 250 tỷ đồng. Kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên cố định 11%/năm và sau đó được thả nổi.

Nhà đầu tư duy nhất sở hữu trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Mục đích phát hành lô trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cho dự án The Holiday Hạ Long.

Hồi tháng 7/2025, trái chủ chấp thuận cho tổ chức phát hành kéo dài kỳ hạn trái phiếu mã HLHCH2125001 thêm 180 ngày, qua đó ngày đáo hạn mới là 29/1/2026.

Về kế hoạch thanh toán gốc lãi trái phiếu, ngày 2/8/2025, tổ chức phát hành phải thanh toán 20 tỷ đồng và lãi trái phiếu. Đến trước ngày 30/10/2025, tổ chức phát hành tiếp tục thanh toán 90 tỷ đồng.

Đến ngày 29/1/2026, doanh nghiệp phải thanh toán 140 tỷ đồng và phần lãi còn lại của trái phiếu.

Khách sạn Vịnh Hạ Long chậm thanh toán trái phiếu trong bối cảnh vừa báo lỗ trong nửa đầu năm 2025.

Theo công bố tình hình tài chính định kỳ gửi HNX, Khách sạn Vịnh Hạ Long báo lỗ bán niên ở mức hơn 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ cũng lỗ hơn 944 triệu đồng. Qua đó, doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế gần 6,7 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Tại thời điểm 30/6/2025, công ty có vốn điều lệ 120,7 tỷ đồng cùng với hơn 30 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Tổng nợ phải trả cùng thời điểm tăng nhẹ lên mức 1.064 tỷ đồng, ngoài nợ trái phiếu còn bao gồm khoản vay ngân hàng gần 120 tỷ đồng; nợ phải trả khác 695 tỷ đồng.

Sở hữu nhiều dự án tại Quảng Ninh

Về tổ chức phát hành, CTCP Khách sạn Vịnh Hạ Long được thành lập năm 2011, hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác…

Tại thời điểm tháng 8/2019, công ty tăng vốn điều lệ từ 39,7 tỷ đồng lên 120,7 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Bá Tiến.

Ông Tiến còn là người đại diện cho một số doanh nghiệp khác như CTCP Tư vấn đầu tư Tài chính Toàn Cầu (Global Invest); CTCP Du lịch Việt Nam - Hà Nội; Công ty cổ phần Vận tải Khách thủy Quảng Ninh.

Khách sạn Vịnh Hạ Long là chủ đầu tư dự án Khách sạn dịch vụ cao cấp 5 sao Vịnh Hạ Long (tên thương mại là The Holiday Ha Long) gồm 1 tòa tháp cao 39 tầng, dự kiến cung cấp 156 phòng khách sạn và 510 căn hộ condotel, từ căn hộ studio đến căn hộ duplex.

Tiến độ dự án dự án The Holiday Hạ Long đến tháng 6/2025. Ảnh: website The Holiday Ha Long

Tổng mức đầu tư của dự án là 800 tỷ đồng, trong đó 20% (160 tỷ đồng) là vốn của nhà đầu tư và 80% (640 tỷ đồng) là vốn vay và huy động hợp pháp.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ban hành ngày 26/04/2019 với quy mô ban đầu hơn 4.100m2.

Sau khi điều chỉnh vào ngày 25/3/2020, diện tích dự án tăng lên 5.502m2, trong đó phần giao thêm 1.363m2 để làm cây xanh và tiểu cảnh, sau đó bàn giao lại cho TP.Hạ Long quản lý.

Ngoài khách sạn The Holiday Ha Long, nhóm doanh nghiệp do Chủ tịch Nguyễn Bá Tiến điều hành còn đầu tư dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, CTCP Tư vấn đầu tư Tài chính Toàn Cầu (Global Invest) liên danh cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội là nhà đầu tư Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân Hàng (GHomes Ha Long) tại phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long cũ. Liên danh nói trên được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận làm nhà đầu tư dự án tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 27/05/2022. Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số: 2721/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho liên danh nhà đầu tư để thực hiện dự án. Dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép xây dựng số 10/GPXD-SXD ngày 16/01/2023. Về Global Invest, doanh nghiệp này được thành lập tháng 12/2007. Từ tháng 11/2017, ông Nguyễn Bá Tiến trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện doanh nghiệp. Theo công bố danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm tháng 3/2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ 96 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Bá Tiến sở hữu 85% vốn, tương đương vốn góp 81,6 tỷ đồng; cổ đông Khuất Minh Hà góp 10%, tương đương 9,6 tỷ đồng. Cập nhật tới tháng 7/2025, Global Invest tăng vốn điều lệ từ 528 tỷ đồng lên mức 898 tỷ đồng.



