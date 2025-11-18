Chủ mới cho Đàm Vĩnh Hưng ở lại biệt thự tới hết Tết Nguyên đán

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

18-11-2025 - 17:35 PM | Lifestyle

Đàm Vĩnh Hưng sẽ vẫn được ở lại biệt thự hơn trăm tỷ ở TP.HCM tới hết Tết Nguyên đán.

Từ khoảng tháng 8/2024, căn biệt thự 2 mặt tiền của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở TP.HCM bất ngờ bị người lạ rao bán trên mạng xã hội với giá 125 tỷ đồng. Thời điểm này, Đàm Vĩnh Hưng đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận và cho biết gia đình anh vẫn đang sinh sống trong căn biệt thự.

Tuy nhiên vào khoảng tháng 6/2025, chính Đàm Vĩnh Hưng lại tiết lộ cần tiền muốn bán biệt thự. Theo nam ca sĩ tiết lộ, anh phải bán nhà thì mới có tiền hoàn thiện nhà mới.

Biệt thự hai mặt tiền của Đàm Vĩnh Hưng.

Và mới đây nhất, chia sẻ trên tờ Thanh Niên, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, anh đã hoàn tất việc bán biệt thự. Ngoài có thêm tiền để xây nhà mới theo ý thích thì lý do sâu xa khiến nam ca sĩ quyết định bán là thuận lợi cho việc học của con trai.

Chia sẻ thêm trên tờ Ngôi sao, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, chủ mới cho anh thoải mái sự dụng biệt thự đến hết Tết Nguyên đán. Chính vì thế mà Đàm Vĩnh Hưng vẫn trang trí biệt thự ngập tràn sắc Noel. Đây là hoạt động hàng năm của nam ca sĩ. Mọi năm, anh đều trang trí lộng lẫy và mở cửa đón fan tới chụp ảnh. Năm nay dù biệt thự đã bán nhưng nam ca sĩ vẫn dự kiến sẽ mở cửa để quây quần cùng người hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, tên thật Huỳnh Minh Hưng. Anh bắt đầu gây chú ý từ cuối thập niên 1990 và trở thành một trong những nghệ sĩ từng có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong sự nghiệp hơn hai thập kỷ, anh sở hữu nhiều album ăn khách, hàng loạt liveshow đình đám và nhiều giải thưởng quan trọng.

Nữ NSND 69 tuổi nói một chi tiết về Đàm Vĩnh Hưng

Theo Li La

