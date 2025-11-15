Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM

Chia sẻ với Ngôi sao, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã bán căn biệt thự triệu đô tại khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM - nơi gắn bó với anh nhiều năm. Trước đây, căn biệt thự này từng bị đăng tin rao bán với giá 125 tỷ đồng, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và giới bất động sản. Tuy nhiên, thời điểm đó, nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận mức giá này.

Biệt thự trăm tỷ của Đàm Vĩnh Hưng ở TP.HCM

Căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng có màu trắng chủ đạo, nội thất sang trọng, lộng lẫy do Đàm Vĩnh Hưng tự tay chăm chút với nhiều món đồ được anh mang từ nước ngoài về. Anh trang bị mọi tiện ích cần thiết để cảm thấy về nhà là có tất cả với phòng gym, phòng thu âm, phòng giải trí, phòng tiếp khách thân thiết được bài trí như quán cafe sang trọng. Mr. Đàm sống cùng mẹ, con trai Polo tại ngôi nhà này.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, hiện tại việc bán nhà của anh đã hoàn tất. Tuy vậy, nam ca sĩ vẫn được người chủ mới cho phép sử dụng biệt thự đến hết Tết Nguyên đán năm nay. Lý do chuyển nhà được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ xuất phát từ nhu cầu học tập của con trai Polo. Việc di chuyển mất khoảng 45 phút từ biệt thự cũ đến trường khiến anh quyết định tìm nơi ở mới thuận tiện hơn cho việc đưa đón.

Mr Đàm thẳng thắn chia sẻ với Ngôi sao: “Tôi phải bán biệt thự hiện tại mới đủ tiền hoàn thiện nhà mới theo ý muốn. Rời ngôi nhà thân thuộc với mình nhiều năm là điều khó khăn nhưng vì con trai, tôi có thể làm tất cả”.

Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng biệt thự đã gắn bó với anh nhiều năm lần cuối, để đón Noel và Tết Nguyên đán trước khi chuyển đi

Từ cuối tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng đã bắt tay vào việc trang trí căn biệt thự lần cuối cho mùa Noel 2025. Không gian trong biệt thự được anh bài trí vô cùng công phu với nhiều cây thông Noel rực rỡ sắc màu được đặt trong phòng khách, màn hình LED cỡ lớn tạo hiệu ứng tuyết rơi lung linh.

Đàm Vĩnh Hưng dự định mở cửa biệt thự để các fan tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỷ niệm Giáng sinh. Nam ca sĩ muốn mang đến một trải nghiệm độc đáo, khác biệt với những gam màu và phụ kiện mà anh đã dày công sưu tầm từ năm ngoái. Đây cũng là lần cuối Mr Đàm đón Noel và năm mới tại ngôi nhà gắn bó lâu năm, nên anh muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp cùng gia đình và fan.