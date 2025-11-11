Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ một doanh nghiệp khóc ròng vì 7 group Facebook "bay màu" chỉ sau một cuộc gọi

11-11-2025 - 16:00 PM | Kinh tế số

Điều tồi tệ hơn là sau khi bị mất hàng loạt group, chủ doanh nghiệp này chưa tìm thấy cơ chế nào để kháng cáo lấy lại group.

Chiều 10-11, ông P.Q, giám đốc một công ty truyền thông và quảng cáo, cho biết vừa bị "bay màu" 7 group trên mạng xã hội Facebook với lượng thành viên lên đến hàng chục ngàn người, bởi một thủ đoạn lừa đảo mới.

Theo đó, đối tượng đã tạo một tài khoản giả mạo Facebook của anh, sau đó gọi cho 1 quản trị viên trong group đó, nói rằng “tài khoản chính đang bị hạn chế đăng bài, không thể thao tác” và nhờ thêm quyền admin để “tạm quản lý giúp”.

Từ đó, kẻ xấu đã gỡ sạch toàn bộ tài khoản quản trị viên thật. "Chúng đã biến group thành tài sản riêng.Vấn đề hiện tại là nền tảng Facebook không cung cấp bất kỳ cơ chế kháng nghị, báo cáo hay thủ tục phục hồi lại vai trò admin ban đầu. Tôi và quản trị viên thật hoàn toàn không thể truy cập trở lại .Đây là một hình thức lừa đảo mới – đánh vào sự tin tưởng giữa các thành viên nội bộ trong cùng một group. Tôi mong cộng đồng và những người làm quản trị Facebook Page/Group cần sớm cảnh giác"- ông P.Q nói.

Chủ một doanh nghiệp khóc ròng vì 7 group Facebook "bay màu" chỉ sau một cuộc gọi- Ảnh 1.

Một group của ông P.Q đã bị chiếm quyền

Phóng viên Báo Người Lao Động đã gửi câu hỏi về trường hợp này đến Meta và đang đợi câu phản hồi.

Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo trên Facebook cũng được ghi nhận. Đầu năm 2025, một người dùng mạng xã hội chia sẻ việc bị lừa hơn 1 tỉ đồng khi đặt phòng qua fanpage có tick xanh mạo danh một resort ở Ninh Bình.

Trả lời về việc những fanpage giả mạo vẫn được cấp tích xanh, ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho biết tick xanh là biểu tượng xác nhận tài khoản chính chủ, đã được xác minh, không phải cứ có tick xanh là fanpage uy tín. Hiện nay, thị trường Việt Nam đang có sự nhầm lẫn về điều này.

Meta đã tiếp nhận phản ánh từ nhiều bên và khuyến nghị người dùng, doanh nghiệp nên tận dụng các công cụ hỗ trợ có sẵn trên Facebook để xử lý các vấn đề liên quan đến lừa đảo, giả mạo. Ngoài ra, nền tảng này cũng đã mở một kênh riêng dành cho cộng đồng Việt Nam trên Facebook nhằm tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh chính sách phù hợp.

“Tạm thời, người dùng và doanh nghiệp nên sử dụng các công cụ sẵn có trên Facebook để xử lý những vấn đề đang gặp phải, như vậy sẽ hiệu quả hơn” - ông Khôi Lê nói.

Người dân sắp mua hàng, đặt tour du lịch trên mạng cần “bỏ túi” 6 lưu ý quan trọng này


Theo Lê Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ 11/11: Microsoft khai tử Publisher, Blue Origin hoãn phóng

Công nghệ 11/11: Microsoft khai tử Publisher, Blue Origin hoãn phóng Nổi bật

Người dân sắp mua hàng, đặt tour du lịch trên mạng cần “bỏ túi” 6 lưu ý quan trọng này

Người dân sắp mua hàng, đặt tour du lịch trên mạng cần “bỏ túi” 6 lưu ý quan trọng này Nổi bật

Nam sinh 2005 tại Hà Nội vừa chuyển khoản 600 triệu đồng, gia đình xác nhận đủ nhưng lại báo công an

Nam sinh 2005 tại Hà Nội vừa chuyển khoản 600 triệu đồng, gia đình xác nhận đủ nhưng lại báo công an

15:52 , 11/11/2025
Người dân Hà Nội trải nghiệm chứng thực giấy tờ chỉ trong3 - 5 phút

Người dân Hà Nội trải nghiệm chứng thực giấy tờ chỉ trong3 - 5 phút

15:30 , 11/11/2025
Cao tốc nghìn tỷ về đích sớm 2 năm, xác lập kỷ lục Việt Nam sẽ có công nghệ phức tạp top đầu thế giới mà do người Việt làm chủ

Cao tốc nghìn tỷ về đích sớm 2 năm, xác lập kỷ lục Việt Nam sẽ có công nghệ phức tạp top đầu thế giới mà do người Việt làm chủ

15:29 , 11/11/2025
Sắp có luật về AI: 9 hành vi sẽ bị cấm tuyệt đối

Sắp có luật về AI: 9 hành vi sẽ bị cấm tuyệt đối

14:45 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên