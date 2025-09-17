Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân bán sạch vốn ở công ty con

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư ATS (Atesco - mã chứng khoán: ATS) thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 36 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư cá nhân. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng một nửa so với thị giá, dự kiến mang về 360 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ 350 tỷ lên 710 tỷ đồng.

Sau phát hành, nhóm 9 cổ đông dự kiến nắm gần 94% vốn ATS, phần lớn là nhà đầu tư đã gắn bó từ trước. Số tiền thu về dự kiến được dùng để mua 90% vốn điều lệ tại Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận.

Trong đó, riêng ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Quân Bình Thuận và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) sẽ chuyển nhượng 21 triệu cổ phần, tương đương 52,5% vốn điều lệ. Hai cổ đông khác là bà Phan Lê Thùy Trang sẽ bán 29,4% vốn và bà Nguyễn Trần Thùy Trang cũng bán 8% vốn Hoàng Quân Bình Thuận cho ATS.

Hoàng Quân Bình Thuận được thành lập năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, do 2 cổ đông sáng lập là ông Trương Đức Hiếu (em trai ông Trương Anh Tuấn và ông Trương Mạnh Hùng). Đến nay, vốn điều lệ đã tăng lên 400 tỷ đồng, doanh nghiệp tập trung hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận triển khai nhiều dự án như khu nhà ở xã hội tại Thành Hải (TP.Phan Rang - Tháp Chàm cũ) với quy mô hơn 1.300 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng. Hoàng Quân Bình Thuận còn là chủ đầu tư Khu đô thị mới Nam Phan Thiết rộng 13,5 ha với vốn 905 tỷ đồng và Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (132 ha, vốn đầu tư 273 tỷ đồng).

Trong quý II/2025, HQC có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 22 tỷ đồng nhưng khoản giảm trừ doanh thu tới gần 33 tỷ đồng. Vì vậy, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu thuần âm gần 11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 tỷ đồng - giảm 54% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu hơn 38 tỷ đồng (tăng gần 5% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ). 6 tháng đầu năm, Địa ốc Hoàng Quân còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm gần 11 tỷ đồng.