Chủ tịch DNSE Nguyễn Hoàng Giang chỉ ra 2 yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư giữ tiền trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều chu kỳ thăng trầm kịch tính, từ những phiên giao dịch sơ khai đầu thập niên 2000 đến những ngày sôi động với giá trị giao dịch hàng tỷ đô, trở thành nơi thử thách và tôi luyện các nhà đầu tư. Qua mỗi đợt tăng giảm của thị trường, nhiều bài học quý giá được đúc kết, không chỉ giúp nhà đầu tư vượt qua sóng gió mà còn tạo nên những câu chuyện đầu tư đầy cảm hứng.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE - chia sẻ một trong những giai đoạn đầu tư đáng nhớ nhất vào năm 2022-2023. Đó là quãng thời gian sau đại dịch Covid-19, dòng tiền nhàn rỗi khá lớn đổ vào thị trường chứng khoán, tạo nên giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, định giá cổ phiếu không theo kịp kỳ vọng cùng những khó khăn của nền kinh tế khi đó khiến không ít nhà đầu tư phải bán tháo cổ phiếu.

Trong bối cảnh thị trường biến động, ông Giang, trong chia sẻ tại talkshow The Investors mùa 2: The Resilent do CafeF và VPBankS đồng tổ chức, cho rằng cách phân bổ dòng tiền là rất quan trọng. Ông khuyến nghị việc sử dụng tiền nhàn rỗi để đầu tư, đồng thời luôn dự trữ một phần vốn để sẵn sàng mua thêm cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh. Với những nhà đầu tư đã mua ở mức giá cao, cần có năng lực trung bình giá để giảm thiểu rủi ro, thay vì chỉ giữ cổ phiếu mà không có chiến lược cụ thể.

Đối với những nhà đầu tư có nguồn vốn hạn chế, khuyến nghị được vị chuyên gia đưa ra là cần xác định các ngưỡng cắt lỗ rõ ràng: "Việc dừng lại đúng lúc không chỉ giúp bảo toàn vốn mà còn tạo cơ hội để nhìn nhận lại sai lầm, từ đó rút ra bài học mà không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi".

Điểm mấu chốt trong triết lý đầu tư của ông Nguyễn Hoàng Giang là luôn bám vào phân tích cơ bản. "Nhà đầu tư cần hiểu rõ bản chất của tài sản mình đang nắm giữ, đánh giá xem nó "tốt hay xấu" và liệu nó có tiềm năng cải thiện trong tương lai hay không", Chủ tịch DNSE bật mí.

Mặt khác, nhà đầu tư cần quan sát và duy trì sự khách quan. Sai lầm phổ biến là khi nhà đầu tư quá "đắm đuối" với một cổ phiếu, với việc dành quá nhiều thời gian và sự yêu thích mà quên đứng từ một góc nhìn khác để đánh giá lại quyết định của mình có đúng hay không. Điều quan trọng là cần ghi chép thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, đồng thời tự hỏi: cổ phiếu này có vấn đề gì mà mình chưa thấy không? Trong tương lai, nó có thể gặp rủi ro gì không?

Hai yếu tố 'then chốt' để giữ tiền trên thị trường chứng khoán

Theo ông Giang, cách tiếp cận đầu tiên trong đầu tư phải là quản lý rủi ro. Nhà đầu tư cần hiểu rõ thứ mình mua, giống như khi mua một chiếc điện thoại phải nghiên cứu kỹ lưỡng, bỏ tiền vào cổ phiếu cũng phải nghiên cứu cẩn thận.

Ông nhấn mạnh rằng để thành công trên thị trường chứng khoán, điều quan trọng trước tiên là phải biết giữ tiền. Cơ hội làm giàu từ chứng khoán không phải là làm giàu nhanh. Nhiều người thường hiểu sai rằng đầu tư chứng khoán là có thể nhanh chóng trở nên giàu có. Dù thị trường có những cơ hội tăng trưởng vượt bậc, nhưng sự kiên nhẫn và khả năng "giữ tiền" là hai yếu tố then chốt. Việc kỳ vọng nhân đôi tài khoản chỉ trong một đến hai tuần là điều không thực tế; và ngay cả khi may mắn đạt được, khả năng giữ được số tiền đó đến cuối năm vẫn là một dấu hỏi lớn.

Chủ tịch DNSE kết luận: "Tài chính là một cuộc chơi lâu dài. Với tuổi thọ trung bình khoảng 80 năm, con người có một quãng thời gian dài để tích lũy. Vì vậy, cần kiên nhẫn, tạo cho mình một vị thế vững chắc với dòng tiền đều đặn, thay vì phụ thuộc vào những nguồn thu trồi sụt. Nếu duy trì được dòng tiền ổn định và tiếp cận đầu tư một cách cơ bản, kiên nhẫn, thì tài sản chắc chắn sẽ gia tăng theo thời gian".