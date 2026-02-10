Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch HDBank đăng ký mua cổ phiếu

10-02-2026 - 19:54 PM | Tài chính - ngân hàng

Ông Kim Byoungho hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank, đồng thời là thành viên độc lập của ngân hàng.

Theo công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán, ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank), vừa đăng ký mua thêm cổ phiếu HDB phục vụ nhu cầu đầu tư.

Cụ thể, ông Kim Byoungho đăng ký mua 60.000 cổ phiếu HDB theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 13/02/2026 đến ngày 11/03/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Kim Byoungho đang sở hữu 155.628 cổ phiếu HDB, tương ứng 0,003% vốn điều lệ. Nếu giao dịch được hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ của Chủ tịch HDBank sẽ tăng lên 215.628 cổ phiếu, tương ứng 0,004% vốn điều lệ.

Ông Kim Byoungho được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank từ tháng 4/2022. Ông được biết đến là chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm trong ngành ngân hàng Hàn Quốc với trên 30 năm kinh nghiệm nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao như Giám đốc tài chính, Tổng giám đốc Hana Bank, Phó chủ tịch HĐQT Hana Financial Group. Ông cũng từng là thành viên HĐQT SK Group và chuyên gia cấp cao của IFC tại Seoul.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDB kết phiên giao dịch 10/2 tại mức giá 26.800 đồng, tăng 54% trong 1 năm qua và là một trong những mã có tỷ suất sinh lời tốt nhất ngành ngân hàng.

Kim Ngân

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
hdbank, HDB

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng lớn nhất hệ thống tăng vốn

Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng lớn nhất hệ thống tăng vốn Nổi bật

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kênh huy động vốn trung - dài hạn, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kênh huy động vốn trung - dài hạn, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng Nổi bật

Agribank dừng cung cấp dịch vụ thanh toán/liên kết với một ví điện tử có hàng triệu người dùng

Agribank dừng cung cấp dịch vụ thanh toán/liên kết với một ví điện tử có hàng triệu người dùng

18:55 , 10/02/2026
Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

18:12 , 10/02/2026
Ngày 10/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn tiếp tục đi lên

Ngày 10/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn tiếp tục đi lên

16:55 , 10/02/2026
Chi tiêu cuối năm thuận tiện với nguồn tiền tín dụng không cần thẻ vật lý cùng VNPAY-QR

Chi tiêu cuối năm thuận tiện với nguồn tiền tín dụng không cần thẻ vật lý cùng VNPAY-QR

16:00 , 10/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên