Chủ tịch HDBank đăng ký mua cổ phiếu

Theo công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán, ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank), vừa đăng ký mua thêm cổ phiếu HDB phục vụ nhu cầu đầu tư.

Cụ thể, ông Kim Byoungho đăng ký mua 60.000 cổ phiếu HDB theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 13/02/2026 đến ngày 11/03/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Kim Byoungho đang sở hữu 155.628 cổ phiếu HDB, tương ứng 0,003% vốn điều lệ. Nếu giao dịch được hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ của Chủ tịch HDBank sẽ tăng lên 215.628 cổ phiếu, tương ứng 0,004% vốn điều lệ.

Ông Kim Byoungho được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank từ tháng 4/2022. Ông được biết đến là chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm trong ngành ngân hàng Hàn Quốc với trên 30 năm kinh nghiệm nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao như Giám đốc tài chính, Tổng giám đốc Hana Bank, Phó chủ tịch HĐQT Hana Financial Group. Ông cũng từng là thành viên HĐQT SK Group và chuyên gia cấp cao của IFC tại Seoul.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDB kết phiên giao dịch 10/2 tại mức giá 26.800 đồng, tăng 54% trong 1 năm qua và là một trong những mã có tỷ suất sinh lời tốt nhất ngành ngân hàng.