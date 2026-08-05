Chủ tịch KITA Group xin rời HĐQT của doanh nghiệp quản lý khu đất vàng 33 Láng Hạ

CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam, RCC Group (UPCoM: RCC), vừa công bố đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Duy Kiên vì lý do cá nhân.

Theo đơn đề ngày 27/7, ông Kiên đang giữ vị trí thành viên HĐQT RCC nhiệm kỳ 2025–2030. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Duy Kiên được biết đến là nhà sáng lập, Chủ tịch KITA Group. Tại RCC, ông được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030 từ tháng 8/2025 và sau đó giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Kiên hiện sở hữu 3,24 triệu cổ phiếu RCC, tương ứng khoảng 10,1% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, dù xin rời HĐQT, ông Kiên vẫn có tên trong danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của RCC.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 28/7, doanh nghiệp dự kiến chào bán 10 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 150 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Duy Kiên dự kiến được phân phối 2,31 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền 34,65 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Kiên sở hữu sẽ tăng lên 5,55 triệu đơn vị, tương đương 13,19% vốn RCC sau phát hành.

Ngoài ông Kiên, danh sách nhà đầu tư còn có Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Tiến, thành viên HĐQT Phạm Ngọc Quốc Cường, ông Nguyễn Gia Long cùng hai cổ đông Nguyễn Đức Giang và Nguyễn Thị Phương.

RCC dự kiến dùng 20 tỷ đồng từ đợt phát hành để thanh toán cho nhà thầu phụ tại một gói thầu thuộc dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đoạn qua Nam Định – Thái Bình.

130 tỷ đồng còn lại được dùng để trả nợ và cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, 10 tỷ đồng dùng trả một phần nợ gốc tại BIDV, còn 120 tỷ đồng thanh toán các khoản vay ngắn hạn của bốn cá nhân, gồm ông Nguyễn Hải Duy, bà Đỗ Quỳnh Ngân, ông Nguyễn Gia Long và ông Nguyễn Duy Kiên.

Như vậy, ông Nguyễn Duy Kiên vừa nằm trong nhóm nhà đầu tư dự kiến mua thêm cổ phiếu, vừa là một trong những cá nhân được RCC dự kiến thanh toán nợ vay từ nguồn tiền huy động.

Theo thông báo mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu RCC sẽ được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 6/8/2026, sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tuy nhiên, cổ phiếu RCC vẫn nằm trong diện cảnh báo do doanh nghiệp chưa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sau thời hạn phải tổ chức đại hội theo quy định.

RCC hiện hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp công trình giao thông, đặc biệt là hạ tầng đường sắt. Doanh nghiệp đồng thời quản lý khu đất tại số 33 Láng Hạ, Hà Nội, hiện được sử dụng làm văn phòng cho thuê.

Tại cuối quý 1/2026, RCC có tổng tài sản khoảng 1.080 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 676 tỷ đồng, trong khi vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức khoảng 399 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 66,3 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế gần 28 tỷ đồng.