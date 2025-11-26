Chủ tịch Ladophar liên tục thoái vốn

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, mã: LDP, sàn HNX) vừa đăng ký bán 809.600 cổ phiếu LDP với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.



Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian 25/11 - 27/12/2025. Nếu giao dịch thành công, ông Kiên sẽ giảm sở hữu từ 898.398 cổ phiếu, tỷ lệ 6,74% xuống còn 88.792 cổ phiếu, tỷ lệ chỉ còn 0,7%. Giao dịch sẽ được thực hiện theo hình thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Chủ tịch Ladophar liên tục muốn thoái vốn trong thời gian gần đây. Trước đó, từ 9/10-5/11/2025, ông Phạm Trung Kiên báo cáo chỉ bán ra thành công 275.400 cổ phiếu LDP trong tổng số 1,085 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Lý do không hoàn tất giao dịch là do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Trong diễn biến khác, Ladophar sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/12 tới để trình một số nội dung như: tờ trình về phương án khắc phục lỗ lũy kế, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bổ sung ngành nghề hoạt động…

Đối với phương án khắc phục lỗ lũy kế, công ty lên kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần chào bán riêng lẻ 2025 để bù đắp phần lỗ. Đồng thời, công ty sẽ thanh lý tài sản để bù lỗ.

Nguồn: LDP

Về phương án tăng vốn, Ladophar trình cổ đông phương án chào bán gần 9,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Ladophar dự kiến thu về hơn 93,6 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ dùng 90 tỷ đồng để bù đắp thiếu hụt đầu tư nhà máy LDP CO2 hoặc/và trả cho tổ chức/cá nhân đã cho vay một phần/toàn phần số tiền dự kiến; còn lại hơn 3,6 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Ladophar sẽ tăng từ gần 187,3 tỷ đồng lên hơn 280,9 tỷ đồng.