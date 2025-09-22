Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn bán lẻ Costco của Mỹ, ngày 21/9. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc gặp với ông Ron Vachris, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Costco, một "gã khổng lồ" bán lẻ với quy mô đáng nể đã đưa ra những cam kết "có sức nặng".

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Với doanh thu năm gần nhất trên 242 tỷ USD, vốn hóa vượt 370 tỷ USD, cùng mạng lưới hơn 870 đại siêu thị và 310.000 nhân sự toàn cầu, Costco đã đưa ra một con số đầy tham vọng: giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của tập đoàn có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm .

Vải thiều Việt Nam trong siêu thị Costco Mỹ (Ảnh: Dragonberry)

Các mặt hàng chiến lược được nhắm đến đều là thế mạnh của Việt Nam, bao gồm dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê.

Đáng chú ý, Costco không chỉ xem Việt Nam là một nguồn cung ứng mà còn bày tỏ sự quan tâm đến việc xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược để cùng phát triển năng lực sản xuất và sẵn sàng dẫn dắt việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Phản hồi đề xuất này, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao tầm nhìn và sáng kiến của Costco, cho rằng đây là hướng đi đúng đắn, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng hoan nghênh vai trò tiên phong của Costco trong việc thúc đẩy tiêu chuẩn ESG, điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam. Nhấn mạnh tiềm năng từ thị trường gần 100 triệu dân, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn và bày tỏ mong muốn Costco sẽ sớm có hiện diện chính thức, đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Bên cạnh lĩnh vực bán lẻ, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường còn ghi dấu những bước tiến hợp tác quan trọng trong ngành hàng không.

Tại cuộc gặp cùng ngày với bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Boeing Commercial Airplanes, mối quan hệ hợp tác sâu rộng đã được thể hiện rõ nét. Với hợp đồng mua hơn 200 tàu bay của Vietjet và 17 chiếc Boeing đang được Vietnam Airlines khai thác , bà Stephanie Pope đã khẳng định vai trò của thị trường Việt Nam đối với Boeing ngày càng trở nên quan trọng.

Không chỉ dừng lại ở các thương vụ mua bán, Chủ tịch nước Lương Cường còn đề nghị Boeing tiến xa hơn bằng việc sớm nghiên cứu, triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện và xây dựng Trung tâm bảo dưỡng (MRO) quy mô khu vực tại Việt Nam, qua đó mở đường cho các doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của 'gã khổng lồ' hàng không này.

Những cuộc gặp cấp cao này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, tạo đòn bẩy vững chắc cho các cơ hội hợp tác kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu.