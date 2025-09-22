Tập đoàn của tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn hàng trị giá 32 tỷ USD

Sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ bàn giao máy bay giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet tại nhà máy của Boeing ở Seattle.



Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 25 tỷ USD với Boeing.



Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (trái) và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes bà Stephanie Pope (phải), ký kết bàn giao máy bay 737-8 đầu tiên.

Tàu bay mới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường sôi động khu vực, nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách, đồng thời tàu bay Boeing hiện thực hoá khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu, phát triển bền vững khu vực và quốc tế của hãng hàng không thế hệ mới.



Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên cho Vietjet.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh việc tiếp nhận tàu bay Boeing đầu tiên từ đơn hàng lịch sử là bước tiến quan trọng trong hành trình hợp tác gần một thập kỷ giữa Vietjet và Boeing; đồng thời khẳng định đây là biểu tượng mới của mối quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

"Tàu bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng lịch sử được Vietjet tiếp nhận là kết quả của gần một thập kỷ hợp tác giữa Boeing và Vietjet, mở ra giai đoạn mới bàn giao hàng trăm tàu bay tiếp tục trong thời gian tới. Sự kiện này góp phần thúc đẩy thương mại song phương, là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ và khát vọng chinh phục bầu trời, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho hai nền kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ", bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói.



Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes bà Stephanie Pope.

Trong khi đó, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope cho biết Boeing tự hào là nhà sản xuất tàu bay cho Vietjet - hãng hàng không năng động hàng đầu và mang tới những đổi mới đột phá trong dịch vụ hàng không. Đây là dấu mốc mới, mở đầu các đợt giao hàng tiếp theo, khẳng định quan hệ hợp tác bền chặt giữa Vietjet và Boeing, cùng nhau mở rộng cánh bay đến tương lai tốt đẹp, góp phần vào kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.



"Thay mặt tập thể Boeing, chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng Vietjet Air trong sự kiện chào đón chiếc máy bay Boeing đầu tiên của hãng. Các máy bay 737-8 sẽ hỗ trợ Vietjet mở rộng mạng bay, khai thác thêm các đường bay mới phục vụ khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế vững mạnh của một trong những hãng hàng không thế hệ mới năng động nhất khu vực", bà Stephanie Pope nói.