Theo Bangkok Post, Vietjet Air (HoSE: VJC) sắp nhận chiếc Boeing 737 MAX đầu tiên sau gần một thập kỷ kể từ thỏa thuận ban đầu vào năm 2016. Kế hoạch giao hàng đã bị trì hoãn nhiều năm do các lý do kỹ thuật và đại dich Covid 19. Giờ đây, việc tiếp nhận máy bay không chỉ là sự kiện kinh doanh đơn thuần mà còn là nước đi quan trọng trong nỗ lực cân bằng thương mại Việt - Mỹ.

Theo thông tin từ Reuters và Bangkok Post, lễ bàn giao chiếc máy bay đầu tiên dự kiến diễn ra tại nhà máy của Boeing ở Renton, Seattle, Bang Washington (Mỹ) vào cuối tuần này. Các nguồn tin này cũng cho biết, sự kiện có thể có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Động thái này càng làm nổi bật tầm quan trọng của thương vụ.

Một chiếc Boeing 737 Max đang được lắp ráp tại nhà máy Boeing ở Renton, bắc Seattle, Bang Washington, tháng 6 2024. (Ảnh Jennifer Buchanan/Pool via Reuters). Nguồn Bangkok Post

Theo Reuters, Vietjet mua máy bay Boeing là nhằm hỗ trợ chiến lược của Việt Nam trong việc giảm thặng dư thương mại với Washington. Trong bối cảnh Airbus đang chiếm tới 86% thị phần máy bay do các hãng hàng không Việt Nam khai thác, việc Vietjet và cả Vietnam Airlines đều bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm máy bay Boeing được xem là một tín hiệu thiện chí quan trọng.

Hồi tháng 1 năm nay, Vietjet cũng đã công bố các thỏa thuận trị giá gần 50 tỷ USD với các tập đoàn lớn của Mỹ, bao gồm cả Boeing, củng cố thêm cho vai trò cầu nối thương mại của hãng.

Tuy nhiên, đằng sau đó còn là một chiến lược kinh doanh đầy tham vọng. Mặc dù Vietjet Air tại Việt Nam là đơn vị tiếp nhận, chiến lược sử dụng dàn máy bay Boeing mới lại tập trung mạnh mẽ vào công ty con Thai Vietjet. Theo kế hoạch, 50 tàu bay Boeing 737 MAX đầu tiên sẽ được giao cho Thai Vietjet, biến hãng bay này thành "mũi nhọn" trong chiến lược mở rộng khu vực.

Ảnh Thai Vietjet.

Để chuẩn bị cho việc này, theo Bangkok Post, Vietjet đã công bố kế hoạch tuyển dụng ồ ạt 5.000 nhân sự mới tại Thái Lan, mở các đường bay thẳng tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và đặt mục tiêu định hình lại cuộc chơi tại thị trường nội địa Thái Lan, nơi hãng đang đứng thứ ba về thị phần

Phát biểu về kế hoạch này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, cho biết việc chuyển giao 50 máy bay Boeing 737-8 hiện đại và hiệu quả cho Vietjet Thái Lan thể hiện cam kết lâu dài của hãng hàng không này đối với sự phát triển hàng không bền vững trong khu vực.

Tại triển lãm hàng không thế giới Farnborough Airshow 2018 diễn ra ở Anh, Vietjet và Tập đoàn Boeing đã ký kết hợp đồng 100 máy bay B737 MAX trị giá 12,7 tỉ USD.

Kế hoạch mở rộng này được hậu thuẫn bởi một nền tảng tài chính vững chắc. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2025 , 6 tháng đầu năm Vietjet ghi nhận doanh thu thuần 35.837 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.292 tỷ đồng , tăng vọt 55% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của hãng đã vượt mốc 112.330 tỷ đồng .

Đang chú ý, Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành, gồm hangar số 3 và 4, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay theo tiêu chuẩn quốc tế.﻿