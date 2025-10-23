Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch Vinhomes làm Tổng giám đốc VinSpeed

23-10-2025 - 15:59 PM | Bất động sản

Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch Công ty cổ phần Vinhomes vừa được bổ nhiệm là Tổng giám đốc VinSpeed - công ty về xây dựng công trình đường sắt mới thành lập hồi tháng 5.

Ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed từ 15/10. Song song đó, ông Hoa vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinhomes.

Ông Phạm Thiếu Hoa sinh năm 1963 tại Hà Nam, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Giai đoạn 2003-2005, vị doanh nhân này đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc kinh doanh Tập đoàn Technocom - công ty sản xuất mì gói mà ông Phạm Nhật Vượng gây dựng tại Ukraine, tiền thân của Vingroup. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty con của tập đoàn này.

Tháng 2/2018, ông làm Phó tổng giám đốc phát triển dự án Vinhomes. Sau đó một năm, ông trở thành Tổng giám đốc công ty địa ốc này và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2022.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed được tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5, hoạt động chính về xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe...

Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm 51% cổ phần của công ty này, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng giữ 1%. Còn lại, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) sở hữu 35% vốn và Vingroup 10%. Hiện tại vốn điều lệ công ty là 15.000 tỷ đồng.


Thanh Phong

