Chủ tịch xã cùng công an ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng

06-11-2025 - 14:12 PM | Kinh tế số

Ngày 5-11, Công an TP Hải Phòng cho biết ông Trần Xuân Kiều, Chủ tịch UBND xã Mao Điền vừa cùng lực lượng công an xã kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo qua mạng

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 3-11, ông Nguyễn Văn Ch. (SN 1953, thôn Quý Dương, xã Mao Điền, TP Hải Phòng) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan pháp luật.

Chủ tịch xã cùng công an ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Ch. (phải) thông tin vụ việc với Công an xã

Đối tượng này thông báo về việc ông Ch. có liên quan đến một vụ án lừa đảo với số tiền lên đến 20 tỉ đồng. Nắm bắt được tâm lý hoang mang của ông, đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, đồng thời hỏi ông Ch. có tài khoản ngân hàng không.

Sau khi biết ông Ch. cao tuổi, không có tài khoản Ngân hàng mà chỉ có sổ tiết kiệm thì đối tượng yêu cầu ông vào sáng ngày 4-11, phải đi rút tiền tiết kiệm để gửi cho đối tượng. Đến sáng 4-11, đối tượng liên tục gọi cho ông Ch. đe dọa và yêu cầu ông rút tiền.

Sau khi ra ngân hàng rút 50 triệu đồng để gửi theo yêu cầu của đối tượng, ông Ch. lúc này đã bình tĩnh, nhớ ra mình đã được Công an xã tuyên truyền về các hoạt động lừa qua mạng nên đã không chuyển tiền cho đối tượng.

Ngay sau đó, ông Ch. đã đến gặp ông Trần Xuân Kiều, Chủ tịch UBND xã Mao Điền để hỏi thông tin. Biết là thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm, Chủ tịch UBND xã Mao Điền lập tức thông tin đến thượng tá Nguyễn Trọng Hiển, Trưởng Công an xã này về việc một công dân trên địa bàn xã có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng.

Chủ tịch UBND xã Mao Điền đã chỉ đạo và phối hợp cùng lực lượng Công an xã xác minh vụ việc, trực tiếp tuyên truyền cho ông Ch. về các thủ đoạn mạo danh cơ quan pháp luật để lừa đảo qua mạng đang diễn ra trong thời gian qua.

Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Theo Tr.Đức

Người lao động

