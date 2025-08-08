Chủ tòa nhà Hiyori 100% vốn Nhật Bản được phép quản lý vận hành chung cư

Ngày 7-8, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở, vừa ký thông báo về việc Công ty TNHH MTV Sun Frontier Việt Nam (Chủ đầu tư chung cư Hiyori, địa chỉ tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải) đủ điều kiện thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư.

Chung cư Hiyori có vốn 100% Nhật Bản, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải, TP Đà Nẵng

Thông báo này có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu chủ chung cư Hiyori chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trong đơn đề nghị đã gửi trước đó.

Thông báo đi kèm với danh sách quản lý, nhân viên thuộc các phòng ban của Công ty TNHH MTV Sun Frontier Việt Nam. Tất cả đều có Giấy chứng nhận về nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư cấp ngày 18-6-2025.

Như đã thông tin, chung cư Hiyori có 100% vốn Nhật Bản với 28 tầng nổi và 2 tầng hầm với 312 căn hộ cùng hệ thống không gian sinh hoạt chung, nhà trẻ...

Chung cư Hiyori: Nhiều ồn ào giữa chủ đầu tư - ban quản trị tòa nhà

Thời gian qua, chủ đầu tư chung cư Hiyori có tranh chấp với ban quản trị tòa nhà về khu vực nhà trẻ hiện có Trường mầm non Việt - Nhật đang hoạt động. Tranh chấp kéo dài gây ồn ào dư luận.

Đỉnh điểm vào ngày 6-8-2024, ông Dương Quốc Thi, Trưởng Ban quản trị chung cư Hiyori, có hành động làm hỏng tài sản của Trường mầm non Việt - Nhật tại khu vực tầng 2.

Công an Đà Nẵng xác định ông Thi làm vỡ một tấm kính, kéo máy chấm công của nhà trường xuống gây thiệt hại gần 1,6 triệu đồng. Hành vi này được xác định không cấu thành tội phạm nên cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự.

Về việc tranh chấp, trao đổi với Báo Người Lao Động hồi tháng 12-2024, ông Võ Kim Hoàng, Phó BQT tòa nhà Hiyori, cho rằng: "Ban đầu khu vực nhà trẻ chỉ có 54 m2 nhưng sau đó chủ đầu tư lấy thêm 2 khu vực là sân chơi chung của tòa nhà để mở rộng nhà trẻ thành 350,9 m2. Chúng tôi đại diện cho dân cư mua căn hộ của tòa nhà nên không cho phép hoàn thành điều chỉnh hạng mục PCCC tại trường này".

Trong khi đó, ông Nomoto Takahiko - Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng, chủ đầu tư chung cư Hiyori - lại cho rằng phần diện tích Trường mầm non Việt Nhật thuê thuộc phần diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư.

"Việc Ban quản trị tòa nhà gây khó khăn cho hoạt động giáo dục của trường mầm non và một số cá nhân mua căn hộ của chúng tôi có một số hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp. Hiện, chúng tôi đã có đơn gửi các cơ quan chức năng của Đà Nẵng để xử lý" - ông Nomoto Takahiko nói.