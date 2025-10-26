Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa kịp mừng, chủ hãng rượu Vodka Hà Nội lại chìm trong lỗ

26-10-2025 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 87,9 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế vẫn âm 3,8 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính quý 3/2025 của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, mã chứng khoán: HNR) cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 23,6 tỉ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm rượu chiếm đến 91% cơ cấu doanh thu.

Giá vốn hàng bán tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng 25%, đạt 1,5 tỉ đồng – chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng. Tính đến cuối quý III, Halico đang có hơn 135 tỉ đồng gửi ngân hàng.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lỗ 4,3 tỉ đồng, thấp hơn mức lỗ hơn 4,9 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 87,9 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế vẫn âm 3,8 tỉ đồng (cùng kỳ âm 7,4 tỉ đồng).

Chưa kịp mừng, chủ hãng rượu Vodka Hà Nội lại chìm trong lỗ- Ảnh 1.

Cổ phiếu Halico đứng yên ở mức 12.000 đồng trong nhiều năm qua Nguồn: Fireant

Kết quả này được xem là bước lùi của Halico khi trước đó, doanh nghiệp từng ghi nhận lãi ròng gần 700 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 – lần đầu tiên có lãi bán niên kể từ năm 2016 . Tuy nhiên, khoản lãi này chủ yếu đến từ việc thanh lý tài sản, không phải hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Điều này cho thấy bức tranh phục hồi của doanh nghiệp này vẫn còn nhiều thách thức.

Trước đó, giải trình về nguyên nhân lỗ, Halico nói là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ rượu bia giảm do thời tiết không thuận lợi và tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNR gần như “đóng băng” ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu suốt hơn 5 năm qua, không có giao dịch.

Cơ cấu cổ đông cô đặc được cho là nguyên nhân khiến cổ phiếu này không có thanh khoản, khi Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) nắm giữ 54,29% vốn điều lệ, còn Streetcar Investment Holding Pte. Ltd (Singapore) sở hữu 45,57%.

Halico tiền thân là nhà máy rượu Hà Nội xây dựng từ năm 1898, tính đến nay đã hơn 120 năm tuổi.

Doanh nghiệp này sở hữu nhiều thương hiệu như Lúa mới, Nếp mới, Vodka Hà Nội và cung cấp các loại dung dịch sát khuẩn tay, cồn 70%...

Vào thập niên 2000, thương hiệu này chiếm phần lớn thị phần rượu phía Bắc và là nhà sản xuất rượu vodka lớn nhất Việt Nam, lãi trăm tỉ mỗi năm. Tuy nhiên, sau bê bối buôn lậu rượu vào năm 2012, Halico đã rơi vào khủng hoảng.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty của đại gia Vũ Văn Tiền chi gần 2.600 tỷ đồng mua 88% vốn một công ty điện tử, muốn tiến sang mảng chip bán dẫn

Công ty của đại gia Vũ Văn Tiền chi gần 2.600 tỷ đồng mua 88% vốn một công ty điện tử, muốn tiến sang mảng chip bán dẫn Nổi bật

Dành hơn 470 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu TCH, DCM, DBC... một công ty bất động sản lãi gấp 3 lần cùng kỳ dù kinh doanh dưới giá vốn

Dành hơn 470 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu TCH, DCM, DBC... một công ty bất động sản lãi gấp 3 lần cùng kỳ dù kinh doanh dưới giá vốn Nổi bật

Danh tính 5 nhà đầu tư dự kiến mua 92,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn NRC

Danh tính 5 nhà đầu tư dự kiến mua 92,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn NRC

13:19 , 26/10/2025
Becamex Group chi hơn 1.253 tỷ đồng mua hơn 125 triệu cổ phiếu của Becamex IJC

Becamex Group chi hơn 1.253 tỷ đồng mua hơn 125 triệu cổ phiếu của Becamex IJC

11:23 , 26/10/2025
Hé mở tiềm lực Tuấn Huy Phú Thọ - chủ đầu tư dự án Cẩm Khê Central Park hơn 1.000 tỷ đồng

Hé mở tiềm lực Tuấn Huy Phú Thọ - chủ đầu tư dự án Cẩm Khê Central Park hơn 1.000 tỷ đồng

11:03 , 26/10/2025
Xe sang ế ẩm, nhà phân phối gặp khó

Xe sang ế ẩm, nhà phân phối gặp khó

11:01 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên