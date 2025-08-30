Chưa thấy hoàng đế nào cỡ này: Khoác long bào như mặc hàng Taobao giá rẻ, visual trời ban cũng vô phương cứu chữa!

Ở làng giải trí Trung Quốc hiện tại, Trần Triết Viễn được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong lứa diễn viên lứa sau 9X. Anh sở hữu ngoại hình cực sáng, diễn xuất cũng được khán giả đánh giá cao.

Dẫu vậy, những hình ảnh mới nhất của mỹ nam sinh năm 1996 ở bộ phim đang quay Giang Sơn Vi Sính lại gây thất vọng. Lý do là bởi trang phục mà tổ tạo hình thiết kế cho Trần Triết Viễn trông thiếu thẩm mỹ, hơn nữa chất lượng dường như cũng không quá tốt.

Dù mặc long bào trên người, thế nhưng Trần Triết Viễn lại giống như đang mặc đồ Taobao giá rẻ, trông không hề toát lên khí chất của một vị quân vương. Nếu phải chỉ ra một điểm tích cực trong hình ảnh leak này, thì đó chỉ có thể là visual điển trai của anh chàng mà thôi. Nhưng kể cả Trần Triết Viễn có đẹp trai thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng khó lòng "gánh" nổi tạo hình quá tệ này.

Trang phục, tạo hình của Trần Triết Viễn ở phim cổ trang Giang Sơn Vi Sính vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả.

Bình luận của netizen về tạo hình đế vương của Trần Triết Viễn ở Giang Sơn Vi Sính:

- Thời buổi này rồi, sao đoàn phim có những tạo hình xấu đến vậy hả trời.

- May mà ảnh vẫn đẹp trai chứ đồ xấu quá luôn.

- Nhìn đội tạo hình phim này cứ bị sao ấy nhờ. Quá loè loẹt.

- Đẹp trai ngời ngời luôn.

- Trần Triết Viễn thì đẹp khỏi bàn nhưng tạo hình chán thế, long bào của vua mà trông đồ cứ kiểu chất lượng thấp ấy.

Nói thêm về Giang Sơn Vi Sính, đây là bộ phim ngôn tình cổ trang với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Hành Yên Yên. Câu chuyện phim mang đến mối tình giữa một vị vua anh minh tên Ảnh Quả và người phụ nữ mạnh mẽ Mạnh Đình Huy.

Giang Sơn Vi Sính do Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đóng chính.

Mạnh Đình Huy vốn mang thân phận nữ nhi, nhưng bằng trí tuệ cùng sự kiên định của mình, cô đã thành công trở thành nữ quan có vị thế trong triều đình. Dù vậy, mọi việc không hề dễ dàng với Mạnh Đình Huy. Cô phải chịu những điều tiếng không đáng, nhưng trái tim chẳng vì vậy mà lay chuyển. Trong thâm tâm, Mạnh Đình Huy luôn muốn dốc sức giúp Ảnh Quả vì từng mang ơn chàng. Cả hai cùng nhau kề vai sát cánh chống lại những thế lực tà ác, đồng thời vun đắp một tình yêu khắc cốt ghi tâm.